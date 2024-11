Devaluación del Quetzal Aleja al Turismo Guatemalteco en Tapachula

*EL CAMBIO DE LA MONEDA DE GUATEMALA AL PESO HA DISMINUIDO SU PODER ADQUISITIVO, POR LO QUE LA PARIDAD CON QUE CONTABAN ANTES SE HA VISTO DISMINUIDA, MERMANDO EL INTERÉS DE VISITAR EL SOCONUSCO.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo de 2024.- El arribo a Tapachula de turistas guatemaltecos ha bajado muchísimo por varios factores, principalmente por el tipo cambiario, ya que anteriormente el peso mexicano estaba al tres por uno con relación al Quetzal y hoy, gracias a su revaloración, está casi menos del dos por uno.

Lo anterior fue manifestado por Miguel Reyes del Pino, gerente general del Hotel Fénix, en el centro histórico, quien explicó que, si anteriormente llegaba un 30 por ciento de turistas, hoy en día apenas llega a esta ciudad solo un 5 por ciento.

Explicó que puede haber otros factores que incidan en la ausencia de los turistas, como dificultades en su ingreso, aunque no han tenido quejas de ello últimamente, pero lo cierto es que el cambio de la moneda ya no es atractivo para ellos.

Añadió que hay que tomar en cuenta que la mayoría de los guatemaltecos que visita a Tapachula lo hace por razones de compra, ya que aquí adquieren productos mucho más baratos con relación al costo que tienen en aquel país, aparte de la variedad y marcas.

Asimismo, dijo que la inseguridad podría ser otro factor, ya que en los medios se refieren a problemas en Chiapas, y aunque tal vez no sea de manera general, de todas formas incluyen a Tapachula, y eso al final de cuentas pega en el ánimo de las personas que desean visitar esta ciudad.

Reconoció el empresario que el flujo de turistas guatemaltecos que llega a Tapachula es fuerte, sobre todo en temporadas como Navidad, en Diciembre, lo cual ha dejado una importante derrama económica tanto en el comercio como en la prestación de servicios como hoteles y restaurantes.

Sin embargo, comentó, hoy en día hay situaciones que no permiten abiertamente el arribo de turistas, como es el caso de la difícil situación económica, pero, insistió, la revaloración del peso mexicano es la principal causa que impide de momento ese flujo. EL ORBE/Nelson Bautista