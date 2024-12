La Nueva Era es Aliada del Magisterio

*Eduardo Ramírez Visita Suchiate, Frontera Hidalgo y Metapa.

Desde donde comienza la Patria, en Suchiate, Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez, el candidato al gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Eduardo Ramírez Aguilar, lanzó un contundente mensaje de reconocimiento al Magisterio.

“El próximo gobierno de Chiapas, es un aliado de los maestros y las maestras, nosotros siempre vamos a tener diálogo y todo lo que esté en la esfera de mi competencia tendrá una respuesta, el sector del Magisterio ha sido atendido por el gobierno del presidente López Obrador, se le ha cumplido a los maestros, ya no hay maestras y maestros despedidos en México”, afirmó.

Eduardo Ramírez aseguró que en el México democrático de la Cuarta Transformación, ya no hay persecución en contra de las y los docentes por su filiación partidista o posición política, porque su labor es fundamental.

“Por ello les expreso a todos nuestros amigos y amigas del Magisterio, que vamos a trabajar siempre de la mano, no hay nada que no se pueda resolver cuando hay voluntad, y cuando este gobierno inicie, sus principios son el humanismo y los maestros son parte fundamental, ellos construyen conciencia en las aulas”, manifestó.



En su gira por Suchiate, acompañado de su hija Yazmín Ramírez, dijo que la tranquilidad y el desarrollo vendrá a este municipio con la industrialización; además que, como gobernador, visitará la zona de manera continua para garantizar que existan las condiciones de bienestar.“Vamos a trabajar para que Suchiate, donde inicia la Patria, sea un lugar próspero, que sea una Frontera Sur industrial que ya se anunció con Claudia Sheinbaum, va a haber inversiones en Suchiate, va a haber desarrollo económico en Suchiate y se los aseguro, voy a estar presente con ustedes”, afirmó.Más tarde en los municipios de Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez, el pueblo lo recibió con mucho cariño y compromiso por el movimiento de transformación de la vida pública de México y Chiapas.Allí, Eduardo Ramírez aseguró que con la suma de todas y todos trabajará por el progreso del estado, porque la nueva era, va a llegar a todos y cada uno de los municipios de Chiapas.Acompañaron al candidato en esta gira: Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; y el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán.