AMLO y Personalidades Lamentan el Fallecimiento de Rosalinda López Hernández

Destacó por sus Ideales a Favor de la Transformación de México.

*ESPOSA DEL GOBERNADOR DE CHIAPAS, RUTILIO ESCANDÓN CADENAS.

Personalidades de la política nacional y estatal, gobernadoras y gobernadores, autoridades electas, representantes de diferentes organismos públicos, así como el pueblo de Chiapas, expresaron sus condolencias al gobernador Rutilio Escandón Cadenas por el sensible fallecimiento de su esposa, Rosalinda López Hernández.

La mañana de este miércoles, el mandatario chiapaneco publicó un mensaje a través de sus redes sociales, en el que confirmó el fallecimiento de su esposa, enalteciendo el amor que siempre tuvo por el estado y por el país, mismo que se vio reflejado en su desempeño en los distintos cargos públicos que ocupó, incluso en las pasadas elecciones resultó electa Senadora de la República.

“Con profundo dolor comunico el fallecimiento de mi querida esposa, Rosalinda López Hernández; me quedo con su cariño, amor por Chiapas, Tabasco y por México”, escribió Escandón Cadenas.

Su hermano, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también publicó un sentido mensaje para despedirla: “Esta madrugada nos ha dejado mi hermana Rosalinda López Hernández, me quedo con su sonrisa, su compromiso y su generosidad. ¡Descanse en Paz!».

En tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al iniciar su Conferencia Matutina, externó su tristeza por el lamentable acontecimiento y la reconoció como una mujer muy querida en Tabasco.

“Estamos tristes, tenemos una mala noticia, falleció nuestra hermana, compañera, Rosalinda López Hernández, ella trabajó con nosotros; venía luchando desde hace muchos años en Tabasco, pareja y compañera del gobernador Rutilio Escandón, hermana de Adán Augusto López Hernández, y ganó el domingo la senaduría en Tabasco. Ganó con mucha ventaja, ella y su familia son gentes muy queridas en Tabasco. Descanse en paz, Rosalinda”, manifestó.

Por su parte, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó en redes sociales el fallecimiento de Rosalinda López, a quien recordó como una compañera alegre, trabajadora y de convicciones firmes. “Mi solidaridad y cariño a Adán Augusto, Rutilio y a todas y todos los familiares, amigos y compañeros. Hasta siempre querida Rosalinda”, expresó en su cuenta de X, antes Twitter.

El gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, envió sus pésames al gobernador Escandón Cadenas, y resaltó a Rosalinda López como una gran mujer que ayudó a la transformación de México. “Expreso mis más sinceras condolencias a mi amigo Rutilio Escandón por el fallecimiento de su esposa Rosalinda López Hernández, una mujer que ayudó con la transformación de México. Descanse en paz”.

En tanto, el gobernador electo de Tabasco, Javier May Rodríguez, también lamentó el fallecimiento quien fuera presidenta honraria del DIF Chiapas. “Descanse en paz nuestra amiga y compañera Rosalinda López Hernández, una tabasqueña siempre comprometida con la transformación”.

La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, expresó sus condolencias: “Extiendo mi más sentido pésame al gobernador Rutilio Escandón y el compañero Adán Augusto López Hernández y familia ante el sensible deceso de la estimada Rosalinda López Hernández”.

Mientras que la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló su pesar y recordó a Rosalinda López como compañera de lucha. “Con profundo dolor nos enteramos de la pérdida de nuestra compañera Rosalinda López Hernández. Abrazo fuertemente a mis compañeros Adán Augusto y Rutilio Escandón”.

El Partido Morena, a través de sus redes también lamentó el deceso de la política tabasqueña. “Con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestra compañera Rosalinda López Hernández, toda nuestra solidaridad y cariño con sus familiares, amigos y seres queridos”.

En tanto que, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, reconoció a Rosalinda López como una mujer que luchó por un país más justo. “Lamentamos la sensible pérdida de Rosalinda López Hernández, mujer de compromiso y lucha por un México más justo. Nuestras sentidas condolencias a Adán Augusto y a Rutilio Escandón, compañero y gobernador de Chiapas”.

A su vez, las diputadas y diputados de Morena, lamentaron el fallecimiento de su compañera de lucha y sueños. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rosalinda López Hernández, pieza clave para la transformación del país. Enviamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a Adán Augusto, a Rutilio Escandón y al resto de su familia”.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, dijo que Rosalinda López se distinguió por su profesionalismo, compromiso y actitud sincera, por ello lamentó su pérdida, al tiempo de enviar un abrazo sincero al gobernador Rutilio Escandón.

“Lamento profundamente la partida de Rosalinda López Hernández. Nos tocó trabajar juntos en el proyecto de transformación nacional y siempre destacó por su profesionalismo, pero, sobre todo, por su compromiso y actitud siempre sincera. Rosalinda era una amiga, compañera, esposa y hermana de dos amigos y compañeros queridos. Un abrazo sincero para el gobernador Rutilio Escandón y para mi querido Adán Augusto y toda su familia y amigos en Tabasco, en Chiapas y en todo el país”, apuntó.

El ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, enalteció a Rosalinda López como una mujer de trabajo y convicciones, por lo que manifestó sus condolencias al gobernador Rutilio Escandón y a su hermano Adán Augusto. “Lamento la muerte de Rosalinda López Hernández, mujer de trabajo y convicciones, fuimos compañeros en el Senado y en muchas de sus luchas en Tabasco. Mis condolencias al gobernador Rutilio Escandón y Adán Augusto y a su familia que abrazo con solidaridad y cariño”.

Rosalinda López Hernández, nacida el 12 de agosto de 1967 en el estado de Tabasco, estudió la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y realizó una maestría en Auditoría Económica, Financiera y Contable, por el Instituto de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ejerció su carrera profesional de forma particular en diversos despachos contables, de asesoría y de construcción.

En el terreno político, López Hernández inició como consejera nacional y estatal dentro del PRD Tabasco; en el 2000 fue postulada y elegida como diputada federal por el Distrito 4 de Tabasco; del 2003 al 2006, fue diputada local en el Congreso de Tabasco, donde presidió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y como Vocal de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda.

Entre 2006 y 2009, ocupó una curul en el Senado de la República en las Comisiones de Relaciones Exteriores, Seguridad Social, Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores con Europa. Cooperó como integrante del Grupo de Amistad con India y de la Comisión de Economías Divergentes del Parlatino.

Rosalinda López tuvo un papel trascendental en la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas como Presidenta Honoraria del DIF Chiapas y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Administradora General de la Auditoría Fiscal Federal de Servicios de Administración Tributaria.

Su última participación en la política fue como candidata de Morena al Senado de la República, cuyo cargo asumiría tras los resultados de la jornada electoral del 2 de junio, donde habría alcanzado el 59.5 de los votos.