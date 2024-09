En Deplorables Condiciones la Clínica del ISSSTE

*Con las Lluvias se Inunda Más Adentro que Afuera.

Tapachula, Chiapas; 5 de Junio del 2024.- Las condiciones en que se encuentra la clínica del ISSSTE en el municipio de Tapachula son pésimas, y las fuertes lluvias de la temporada pusieron en evidencia la falta de mantenimiento y atención a la infraestructura de este nosocomio que brinda servicio de salud a los derecho habientes de este sistema.

En entrevista, María Cristina Pérez Gómez, Secretaria General de FSTSE en Tapachula, denunció que como organismo sindical han dado constancia de esta situación todos los miércoles de cada mes, durante todo el año, han estado denunciando lo que podía pasar y pasó.

Y es que, en días pasados, se viralizaron las imágenes en las redes sociales de lo que sucede en la clínica del ISSSTE en esta ciudad, en donde llueve más adentro del inmueble que afuera, por lo que se inundaron diversas áreas.



Al respecto, Pérez Gómez enfatizó que la situación de dicha clínica es crítica y delicada para todos los derechohabientes y sobre todo para los trabajadores que están en esta clínica, porque ellos son los que han resistido todo.“Vamos a exigir hoy más que nada, a la nueva directora general del ISSSTE que es Berta Alcalde Luján, que venga a Tapachula, exigimos la presencia de ella, porque tenemos un administrador estatal del ISSSTE, que es el contador Rafael Tovar, que no nos atiende, no nos escucha, él todo quiere manifestarlo atrás del escritorio y vía WhatsApp, con imágenes, con comentarios”, denunció.Subrayó que son los funcionarios de primer nivel de este sistema de salud, los que manejan el presupuesto en Chiapas. Así como señaló que el subdelegado médico, subdelegado administrativo en Chiapas los han abandonado, prueba de ello hay un edificio que está en proceso de construcción desde el año 2021 y a la fecha no lo han entregado.Cuestionada sobre lo sucedido, y que ya se viralizaron en las redes sociales las imágenes de la inundación de la clínica del ISSSTE, la dirigente de la FSTSE manifestó que es una situación que ha afectado muchísimo, en donde hablaron con el administrador de la clínica, quien argumenta que fue responsabilidad de quienes dan mantenimiento. Sin embargo, aseguró, que este edificio lo que necesita es una reconstrucción general.Agregó que derivado de toda esta situación, en donde el agua de lluvia se cuela por diferentes partes del techo, se tuvo que suspender actividades en todas las áreas de esta clínica. EL ORBE/JC.