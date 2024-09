Descontrolado el Comercio Ambulante en Tapachula

* CALLES Y BANQUETAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD ESTÁN OCUPADAS POR PUESTOS AMBULANTES, DEBIDO A LA FALTA DE EMPLEOS FORMALES.

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio del 2024.- El comercio ambulante en la Ciudad de Tapachula se ha disparado de manera desproporcionada en el centro, en donde jóvenes deciden emprender negocios en la vía pública, mientras que otros migran a otras ciudades de la República para intentar conseguir trabajos formales.

La expresión del desempleo se sigue manifestando en las calles de esta Ciudad fronteriza. Y también impacta entre la población adulta que no logra conseguir trabajo.

Pequeños comerciantes informales ponen sus puestos ambulantes a la orilla de las calles y banquetas para obtener ganancias económicas de los productos que venden y así comprar sus alimentos, pagar gastos médicos y todos los requerimientos necesarios para subsistir.



Carmen de la Cruz Hernández es dueña de un puesto ambulante de frutas y verduras, tiene 65 años, analfabeta y cuando enferma debe cuidarse sola. Trabaja cuatro días a la semana porque padece de las rodillas, por lo que solo monta su negocio por cuatro horas, así venda algo o no.Comentó para rotativo EL ORBE que no tiene seguro médico y apenas puede pagar una consulta privada, pues sus ganancias no sobrepasan los 150 Pesos al día. No aplicaría a una solicitud de empleo formal porque, dice, no le darían trabajo por su edad.Por su parte, Nayeli Morales, de 24 años de edad, tiene un puesto de ropa. Trabajaba anteriormente en un supermercado conocido donde le facilitaban las prestaciones de ley, pero las labores eran muy exigentes, pesadas y con mucha presión. Ahora gana más en su local propio, aunque dice que es temporal.Nayeli manifestó que planea mudarse a otro Estado para buscar un trabajo formal, pues en Tapachula cuesta encontrarlo. Sus opciones son Cancún o Tijuana, y expresó su deseo de continuar estudiando la universidad, pues su objetivo es ser una ingeniera en sistemas computacionales. EL ORBE/ Omar Bartolón Morales