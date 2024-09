Más de 50 Hectáreas de Cosechas Inundadas en Suchiate

*PRODUCTORES DE PLÁTANMO, MAÍZ Y AJONJOLÍ DIERON A CONOCER QUE LAS LLUVIAS PROVOCARON GRAVES PÉRDIDAS EN LOS SEMBRADÍOS.

Tapachula, Chiapas 19 de Junio de 2024.- Unas 50 hectáreas de producción de plátano, maíz y ajonjolí, en el ejido “15 de septiembre”, del municipio de Suchiate, se encuentran totalmente inundadas, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas.

Dagoberto Escobar Velázquez, habitante del ejido ya mencionado, señaló que al llover copiosamente y por no haber un dren que dirija el agua hacia el río Cozalapa, las plantaciones quedan inundadas.

En entrevista con el rotativo El Orbe, dijo que como consecuencia de estas inundaciones, perderán toda la cosecha, ya que no hay manera de como puedan rescatar las plantaciones. Y el problema se agrava, ya que según pronósticos, las lluvias van a continuar.



Apuntó que no son solamente las plantaciones las que están inundadas, sino también algunas viviendas construidas en ese lugar, lo que ha obligado a sus moradores a pedir posadas con algunos vecinos que viven en zonas un poco más altas.El entrevistado apuntó que se acercaron a las autoridades municipales para pedir que les construyan un dren y desviar hacia el río Cozalapa el agua, pero ahí les contestaron que no tienen dinero para ese tipo de obras y no les resolvieron absolutamente nada.Ante esa situación, dijo que también visitaron las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para pedir ayuda, pero tampoco les hicieron caso, se hicieron de la vista gorda.Ante esta situación, afirmó que lo más probable es que, ante la indiferencia de las autoridades, van a tener que aceptar la pérdida total de sus cultivos, ya que la anegación va causar daños severos en los sembradíos, lo cual representa un duro golpe a la economía de cientos de familias que dependen económicamente de lo que aquí se produce. EL ORBE/Nelson Bautista