Representantes de 50 Colonias se Manifiestan en la Unidad Administrativa

* Exigen Cumplimiento de Obras.

Tapachula, Chiapas; 5 de Julio de 2024.- Representantes de unas 50 colonias adheridos a la organización “Movimiento por Tapachula”, realizaron una manifestación pacífica en la Unidad Administrativa, para exigir respuesta a 45 minutas que se levantaron hace algunos meses y no se saben qué fin tuvieron.

Valente de León Velázquez, de la colonia Juárez, en entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que las autoridades realizaron recorridos en cada una las colonias marginadas, para tomar nota de las necesidades que tienen y programar las obras solicitadas por los comuneros.

Sin embargo, dijo, pasaron los días y nadie supo a dónde fueron a parar las minutas firmadas, porque físicamente no han visto que inicie alguna obra de todas las que solicitaron en su oportunidad, por eso se manifestaron para que las autoridades respondan.

Entre las obras solicitadas están introducción de drenaje, alumbrado público, agua potable, y principalmente arreglo de caminos y pavimentación de calles, sostuvo, ya que la mayoría de las colonias presentan rezagos importantes en materia de desarrollo social.

El entrevistado dijo que él y sus compañeros representantes de colonias, esperan que las autoridades, especialmente el Ayuntamiento Municipal a través de Obras Públicas y la Sedurbe, den la cara y que informen qué va a pasar más adelante.

Por las elecciones del pasado 2 de junio, estuvieron en pausa, pero ahora que ya pasó todo eso, retomaron el asunto y si no obtienen respuestas positivas, tomarán otras alternativas, señalaron. EL ORBE/Nelson Bautista