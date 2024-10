Comerciantes Ambulantes Denuncian la Venta de Espacios Públicos a Migrantes

Miles de Ambulantes Invaden las Calles del Centro

*En la Actual Administración han Incrementado las Cuotas Para el Comercio Informal.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio del 2024.- Comerciantes informales que han permanecido ocupado calles y banquetas en el primer cuadro de la Ciudad de Tapachula, en los últimos 10 años, denunciaron que la administración municipal que aún encabeza la alcaldesa sustituta, Pánfila Gladiola Soto ha venido incrementando las cuotas que cobran a los comerciantes que venden en la vía pública.

Los inconformes, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, manifestaron que las cuotas son variadas, en donde hay quienes pagan de manera diaria y otros semanal, según sea el giro, el espacio y la ubicación del comercio ambulante.

Una de las inconformes destacó que hay quienes pagan hasta 2 mil Pesos semanales, otros más de eso. Mientras que hay comerciantes como las denominadas canasteras, que pagan 20 Pesos diarios.

Solo en el primer cuadro de la Ciudad se encuentran establecidos en la vía pública un promedio de 20 mil comerciantes ambulantes en calles y avenidas de los mercados “Sebastián Escobar”, como del “San Juan”, y “Cinco de Mayo”, así como en las vialidades que comprenden el denominado “primer cuadro de la Ciudad” de Tapachula.



Y aunque no hay un censo exacto, debido a que en los últimos meses, el número de ambulantes ha crecido de manera desproporcionada, este viernes los comerciantes ambulantes se inconformaron por las amenazas de desalojo en su contra si no pagan más por los espacios que ocupan.Destacó que, por la madrugada de este viernes, personal de los Servicios Públicos Municipales acompañado de la Policía y Vialidad Municipal, realizaron la pinta de una línea perimetral, a unos 50 centímetros de la banqueta. La cual calificaron como una medida de presión y hostigamiento, pues la realidad es que no hay orden.Incluso, la situación es tan delicada, que hasta los comercios establecidos sacan sus mercancías a las banquetas, y también pagan cuotas a presuntos Inspectores de Servicios Públicos, dinero que, sospechan, no ingresa a la Tesorería Municipal.Los inconformes aseguran que estas acciones de “supuesto reordenamiento” es solo una medida de presión para obligarlos a pagar más. Y el operativo presuntamente fue encabezado por Ernesto Iván Marina, secretario de los Servicios Públicos del Ayuntamiento, por instrucciones de la todavía edil Pánfila Gladiola Soto.De igual forma denunciaron que el funcionario en mención, inició este operativo con la finalidad de obtener espacios para venderlos de manera temporal a migrantes, que poco a poco se han adueñado de las banquetas y espacio como jardineras y áreas verdes en diferentes puntos de la Ciudad.Debido a toda esta situación, los inconformes exigen la intervención del Congreso del Estado de Chiapas y de la Auditoría Superior del Estado para que audite los recursos que deberían de ingresar al Ayuntamiento, por concepto de “comercio informal”. EL ORBE/ Mesa de Redacción