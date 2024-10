Promete Sheinbaum Mantener Programas Para el Campo

*Beneficiarán a Agricultores, Ganaderos, Entre Otros.

Zacatecas, Zacatecas, 19 de julio de 2024.- “Hoy que estamos en Zacatecas podemos decir que: vamos a seguir con el programa de ‘Producción para el Bienestar´; de Fertilizantes gratuitos y del apoyo que se merecen las y los zacatecanos que trabajan el campo’’, fue el compromiso que realizó Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, durante un encuentro con el sector agropecuario, encabezado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En la reunión, Claudia Sheinbaum también aprovechó para destacar algunos proyectos a favor del campo de Zacatecas para el siguiente gobierno como lo es la construcción de la presa de Milpillas y analizar la posibilidad de comenzar con la producción de semillas nacionales, con la apertura de la Productora Nacional de Semillas.

“Vamos a apoyar con todo al gobernador David Monreal estos próximos años y a Zacatecas. Vamos a dialogar con todos, con el objetivo de que hagamos juntos la presa de Milpillas, para que haya agua para el campo, siempre dialogando, pero para que haya agua para el campo y también agua para el consumo humano, que no siempre dependamos de las lluvias, a tecnificar el campo, a apoyarlos para que siempre haya productividad, incluso, –platicábamos en la mañana–, la posibilidad de recuperar la Productora Nacional de Semilla para el Frijol, para apoyar con semillas a todos los agricultores de frijol aquí en Zacatecas’’, puntualizó.

Aseveró, que los programas y obras pensadas para los siguientes años tiene como finalidad seguir construyendo un gobierno que piense en aquellos que por años fueron olvidados como es el caso de los agricultores, ganaderos, entre otros.

’’En el pasado los subsidios, el apoyo al campo se iba a los grandotes, como todo el gobierno, que en el pasado se dedicaba a mirar a unos cuantos, ahora cambió el apoyo, va a los pequeños productores y va a seguir la misma política, vamos a seguir apoyando principalmente a los pequeños productores”, agregó.

Al respecto, subrayó que en su gobierno no solo se continuará con los ‘’Programas del Bienestar’’, que comenzaron con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que además se le dará continuidad a los principios de la Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, primero los pobres” y que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

’’Así como gobernó el Presidente, así vamos a gobernar a partir del 1o. de octubre de este año. Y el máximo principio del amor al pueblo: De que el gobierno se debe al pueblo, de que vamos a ser un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México’’, manifestó.

Por esa razón, anunció que a su entrada al gobierno se comenzará a cumplir con los compromisos hechos en campaña, como la implementación de una pensión para mujeres de 60 a 64 años y la beca universal para niños, niñas y jóvenes de preescolar a secundaria que asisten a escuelas públicas.

En el encuentro, Claudia Sheinbaum también celebró el momento histórico se vive en la actualidad, pues destacó que el proceso de transición entre gobiernos que vive México es el más colaborativo de todos los tiempos.

’’Vengo aquí con ustedes, con el Presidente, con su equipo a decirles y a comprometerme: A que no les vamos a defraudar, a que vamos a estar cerca, a que vamos a seguir, sin divorcio entre gobierno y pueblo; que vamos a ser un gobierno del pueblo de México”, concluyó. Boletín Oficial