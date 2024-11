Positiva la Iniciativa de Sheinbaum de No Reelección: Abogados

*Tanto Para Legisladores Como Para Presidentes Municipales.

Tapachula, Chiapas 3 de Agosto del 2024.- La próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum tiene enlistado, dentro de sus propuestas de reforma constitucional, eliminar la elección consecutiva legislativa, ya que esta medida no ha cumplido la expectativa que tenía al ser concebida, ni para el legislativo, ni para ningún otro cargo como las Presidencias Municipales.

Lo anterior fue dado a conocer por el Abogado, Manuel de Jesús Márquez González, Doctor en Ciencia Jurídicas y Maestro Universitario de la Ciencia del Derecho Constitucional, quien consideró que “cancelar la reelección” en el poder legislativo es algo muy positivo.

“Una de las propuestas que tiene Claudio Sheinbaum, es de que se quite, que se cancele, que se anule esa facultad que tienen ellos de estarse reeligiendo, porque después ya no administran ni gobiernan, están pensando en la siguiente elección, en la siguiente jornada electoral, porque quieren volver a jugar”, comentó.

Márquez González poso como ejemplo, y en una crítica sana, el caso del actual diputado federal por el XII Distrito Electora, José Luis Elorza, quien estuvo en el cargo seis años, pero nadie de la sociedad de Tapachula, o de este distrito, tiene conocimiento de alguna iniciativa de ley que haya presentado.

Esto a pesar de que “la transparencia a la información”, los obliga a informar, porque cobran un salario que se debe al pueblo, y si se trata de empoderar al pueblo, entonces debe de rendir cuentas. Sin embargo, el legislador en mención ahí anda, atendiendo su negocio de perfumes, cuando todos los mexicanos le pagamos un salario, que son aproximadamente 180 mil pesos.

Aparte, según sabemos, en el Congreso de la Unión, nuestros diputados federales se están autodesignando para el 30 Agosto, cada uno de ellos, dos y medio millones de pesos por servicios prestados en el cargo público.

¿Les parece correcto? ¿Apoco eso no es corrupción?, claro que es corrupción. Pero lo hacen porque Morena tiene mayoría en el Congreso de la Unión, señaló.

El abogado, apuntó que por todo lo anterior expuesto, hoy la presidenta de la República electa está pidiendo que desaparezca la “reelección”, porque ya se dio cuenta que los ayuntamientos no impulsan un desarrollo o una evolución, más que económica y de ejercicio de poder político para unos cuantos, porque no se reelige todo el Cabildo en turno, toda la planilla, es ella y los que ella decida, y el gabinete ella lo decide, el pueblo no hace nada y no tiene facultades para acreditar.

“Como lo decía Francisco I Madero, no reelección porque contamina, produce corrupción y produce ahora sí que como dicen algunos, una contra evolución, van para atrás, o si no vean qué le está ocurriendo hoy al pueblo venezolano o boliviano, a Nicaragua, o sesenta y tantos años que tiene Cuba sumido en una dictadura”, concluyó. EL ORBE/JC.