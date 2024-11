Tapachula se Encuentra en Completo Abandono: Organizaciones Sociales

Señalan que la ciudad se encuentra sucia, inundada de ambulantes e insegura, así como llena de baches, semáforos descompuestos, invadida de extranjeros, entre otros problemas.

*HABITANTES DENUNCIAN QUE A LA ALCALDESA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES NO LES INTERESA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 12 de Agosto del 2024.- La Ciudad de Tapachula se encuentra en el abandono, sucia, desordenada e insegura, debido a que los funcionarios municipales del Ayuntamiento que todavía preside la edil interina, Pánfila Soto Soto, ya no les interesa el bienestar de la población a mes y medio de que concluya su periodo administrativo.

Lo anterior se desprende de la denuncia que realizó José Antonio Chol Ruiz, parte del Bloque de Organizaciones de Izquierda Siempre, quien lamentó que en este momento en que ya se está viviendo el cambio político y administrativo municipal, para el próximo trienio, en donde se esperan cambios favorables para el pueblo, esta Ciudad esté en el abandono.



1 de 3

“Esperamos que las gentes nuevas traigan ideas nuevas, porque realmente la ciudad está totalmente abandonada, en la basura, las combis que no cumplen con los requisitos que son de las 10 de la noche; entonces el pueblo, que ahora está creciendo comercialmente, los empleados tienen que pagar cantidades fuertes de dinero para poder llegar a sus casas en la noche, o sea no están cumpliendo con los horarios. Vemos realmente que esta administración que está pues realmente ya va para afuera, sentimos que ya no le interesa el bienestar de Tapachula”, expuso.Los funcionarios municipales que están por irse no hicieron ningún cambio para la ciudad, a pesar de que para eso les paga el pueblo, para que trabajen para el pueblo, aseguró.El dirigente social también denunció que los Regidores son como la popó del loro, “ni huelen, ni hieden”, en donde no existe ese Cabildo que se necesita para que el Presidente Municipal ejerza bien su función,porque los últimos meses de esta administración municipal dan tristeza, de ver cómo esta Tapachula.Debido a esta situación, manifestó, hay mucha expectativa sobre la próxima administración municipal, en donde ojalá que con la juventud que trae el Licenciado Yamil, se den los cambios que se necesitan en el municipio.Así como consideró que será importante reactivar el turismo, en donde se vea una ciudad limpia y ordenada.Muchos funcionarios municipales se enriquecieron, dijo, andan carros último modelo, adquirieron propiedades y mucho más. EL ORBE/ Mesa de Redacción