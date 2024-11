Calles y Colonias Inundadas de Basura en Tapachula

Los Camiones Recolectores Apenas Pasan una Vez a la Semana o de Plano ni Llegan a las Colonias. No tiene Vergüenza el Ayuntamiento, no dan Solución al Problema.

*EL PROBLEMA SE AGRAVA DEBIDO A LA PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR PÁNFILA GLADIOLA SOTO.

Tapachula, Chiapas; 13 de Agosto de 2024.- Las calles del centro de la Ciudad como de algunas colonias del municipio de Tapachula, están totalmente contaminadas por los diversos montones de basura, lo cual afecta a la ciudadanía en general.

Así lo dio a conocer Arturo Estrada Pérez, habitante de esta ciudad, quien en entrevista con rotativo EL ORBE aseguró que se trata de un problema que no ha podido resolver la autoridad municipal, y que por el contrario, cada día crece.



No se sabe si los camiones recolectores están descompuestos pues en algunas rutas apenas pasan recogiendo basura una vez a la semana, dijo, eso hace que se acumulen los desechos y después se vuelva un grave problema por la contaminación.Asimismo, el acumulamiento de basura en las calles, en las banquetas y en todas partes, al llover, la corriente arrastra los desechos y eso provoca que se tapen las coladeras, el agua inunda algunas casas en partes muy bajas.Der igual forma, señaló que el amontonamiento de basura en la zona centro causa un impacto totalmente negativo en las personas que visitan esta Ciudad, las mismas que catalogan y generalizan a los tapachultecos como “gente cochina”.Este asunto de la basura en el centro de la Ciudad y en las colonias periféricas, es responsabilidad directa de la autoridad municipal, pero tal parece que no les interesa en lo absoluto resolver este problema porque no se ve que, por lo menos, intenten resolverlo. EL ORBE/Nelson Bautista