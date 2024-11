Gobernaré con Espíritu de Transformación: Sheinbaum

*Se Consolidará el Segundo Piso de la 4T.

Manzanillo, Colima, a 16 de agosto de 2024.- Gobernar con espíritu de mujer y con los valores de la Transformación, fue el compromiso que hizo Claudia Sheinbaum Pardo en su primera gira como Presidenta Electa de México, junto al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien presidió la inauguración del Acueducto Armería-Manzanillo, en el estado de Colima.

”Va a haber continuidad, porque no se nos olvida y nunca se nos va olvidar de dónde venimos, de nuestro movimiento, nuestros principios y nuestras causas. Y vamos a gobernar con esos principios, con el principio que ustedes conocen, la esencia del Humanismo Mexicano: ‘Por el bien de todos, primero los pobres´(…)”.

”En 200 años de la República, me toca ser la primera mujer Presidenta, pero como lo he dicho: No pienso que llego sola, por mi esfuerzo personal o por algo individual, llegamos todas las mujeres de México. Es un reconocimiento del pueblo de México, a las madres, a las tías, a las hijas, a las abuelas, a las bisabuelas; y por eso, sepan que llevamos en el corazón, en la mente, en el pensamiento, nuestro espíritu de mujer y nuestro espíritu de Transformación”, aseveró.

Por lo anterior, hizo énfasis en que dará continuidad a las obras estratégicas como lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el rescate de los trenes de pasajeros, que serán fortalecidos con la consolidación del Tren Maya y el Tren Interoceánico, y con la construcción de tres mil kilómetros de vías férreas en el norte del país.



"El Presidente nos devolvió los trenes de pasajeros, y ahora, además de terminar los trenes del sureste, nos vamos a ir hacia el norte: Uno, hacia Nuevo Laredo, y el otro, que va a pasar por aquí hasta Nogales, Ciudad de México-Nogales".Además, dijo, la continuidad significa que seguirán los programas del Bienestar, como la Pensión universal a los Adultos Mayores; "Sembrando Vida"; "Jóvenes Construyendo el Futuro"; los fertilizantes gratuitos y las becas a estudiantes de escasos recursos, aunado a que se crearán tres programas más."El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad (…); Vamos a hacer también universales, para todas y para todos, las becas para niños y para niñas de preescolar, de primaria y secundaria. En 2025 iniciamos con todos los adolescentes de secundaria, todos van a tener su beca. Y el otro programa es que vamos a llevar salud casa por casa a todas y todos los adultos mayores; además de la pensión, los van a visitar enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para que puedan saber de sus padecimientos y poderles llevar incluso los medicamentos hasta su casa", detalló.Durante su mensaje al pueblo de Colima, la Presidenta Electa, celebró la inauguración del Acueducto Armería-Manzanillo que llevará agua potable a sus habitantes como parte de un compromiso cumplido por el Presidente López Obrador y anunció que habrá coordinación con la actual gobernadora, Indira Vizcaíno, para llevar más proyectos a esa entidad."Y vamos a seguir apoyando la mejor gobernadora que ha tenido Colima, una joven brillante. Ya nos juntamos, ya me dijo lo que necesita y como vamos a regresar a Colima, después ya vamos a anunciar todos los proyectos; pero aquí en Manzanillo, vamos a ayudar con las vialidades, con el drenaje y con varias obras importantes, que desde ahora le digo al Almirante que espero que nos apoye la Marina todas estas obras para Manzanillo", adelantó.