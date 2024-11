Caravana de Migrantes que Recorre la Costa Llega a Pijijiapan

* Un Contingente de 400 Personas Busca Llegar a la Frontera Norte.

“Migrantes de Jesús” Salen de Oaxaca e Inician su Travesía por Veracruz

*Iniciaron Recorrido Desde el 21 de Julio.

Veracruz, México 17 de Agosto del 2024.- La caravana de migrantes de diversas nacionalidades que ingresaron a territorio mexicano desde el pasado 21 de Julio del presente año por esta región de la frontera sur de México, y que recorrió toda la costa de Chiapas, logró este Sábado salir de Oaxaca, para internarse a territorio del estado de Veracruz.

El contingente que se autodenomina “los migrantes de Jesús”, recorrieron ya 285 kilómetros en la costa de Chiapas. Así como pasaron por los municipios istmeños como Tapanatepec, Zacatepec, Niltepec, La Venta en Juchitán, Salina Cruz, y ya lograron abandonar el estado de Oaxaca.

Este fin de semana continúan avanzando por la carretera federal del estado de Veracruz.

Lejos de disminuirse en número, más migrantes que se encontraban varados en esta ruta se han sumado a la caminata, y son un promedio de “3 mil personas”, en donde viajan niños, mujeres y personas de la tercera edad.

Las afectaciones en el estado físico entre los migrantes se ha hecho presente, y padecen deshidratación, así como enfermedades respiratorias y diarreicas, debido a las altas temperaturas, así como por las lluvias que se registran en la zona. De igual forma presentan laceraciones en los pies.

Según algunos informes, al Grupo Beta Sur le preocupa los más de 300 niños que caminan con las familias, quienes han decidido avanzar por la carretera federal de esta entidad.

El activista y director del Centro de Dignificación Humana A. C. en Tapachula Luis Rey García Villagrán señalo que el INM ha querido convencer a los migrantes de esta caravana para que inicien su regularización en el país. Ofreciendo autobuses para su traslado a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, a lo que se han negado, ya que después presuntamente los extranjeros son abandonados.

Migrantes Llegan a Pijijiapan

Por otra parte, en la región de la costa de Chiapas, migrantes de diversas nacionalidades que ya cumplieron una semana de su travesía por esta región de la entidad, lograron llegar a Pijijiapan.

Los extranjeros partieron en caravana del municipio de Mapastepec al municipio de Pijijiapan, el tramo carretero más largo de esta ruta con 48 kilómetros.

El contingente de aproximadamente 400 personas, salió a las tres de la mañana para avanzar y evitar las altas temperaturas en la carretera federal. Sin embargo, aun así, en el trayecto muchos se iban quedando al no aguantar las altas temperaturas que azotan a esta región. Por lo que los migrantes más débiles, mermados por el cansancio llegaron a esta localidad en horas de la noche, en donde descansarán, y no saben cuándo reanudaran la caminata.

Los migrantes son escoltados por elementos del grupo Beta Sur, así como por la GN, Policía Estatal, entre otras corporaciones de rescate. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.