En la Continuidad de la 4T el Desarrollo es y Será con los Pueblos Originarios

* Asegura la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum.

Cañadas de Obregón, Jalisco, 17 de Agosto de 2024.- La continuidad de la Cuarta Transformación también significa que el desarrollo y la prosperidad también será para los pueblos originarios, aseguró la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la gira conjunta que realizó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar el Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños de los Pueblos Campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y la revisión de la Presa “El Zapotillo” en el estado de Jalisco.

“Fíjense, no solo son palabras, aquí se muestra, que ´Con el pueblo todo y sin el pueblo, nada´. Antes se pensaba que el desarrollo era en contra de los pueblos originarios, que aquello era el pasado. Y ahora, se ha recuperado la esencia de nuestro país, de nuestra nación; y al mismo tiempo, un gobierno que está con el pueblo, que gobierna para el pueblo y es por el pueblo de México. Y esos son los principios con los que vamos a gobernar a partir del 1o. de octubre”, aseguró.

Como ejemplo, expuso este proceso de transición de gobierno con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual calificó como un momento histórico, ya que se hace de frente al pueblo de México.

“En cada lugar, hemos visitado obras, acciones, programas y lo que es algo especial, no solamente es esta continuidad en la Cuarta Transformación, sino que, como todo en la Cuarta Transformación, lo hacemos de frente a la gente, de frente al pueblo de México. Esta revisión de la presa “El Zapotillo” y todos los programas de justicia, este programa integral, pues se hace de frente a ustedes, no se hace solo en una oficina donde se encuentran los gobernantes actuales y los que llegamos, sino que de frente al pueblo de México”, resaltó.

Reconoció al Presidente Andrés Manuel López Obrador como el mejor presidente en la historia de México, no sólo por las magnas obras estratégicas que todo mundo conoce, como son el Tren Maya o el Tren Interoceánico, sino con obras como las que se entregaron hoy y que garantizan acceso al agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, así como los derechos de los pueblos originarios.

Por esta razón, se comprometió a dar continuidad a los programas sociales del bienestar como la pensión universal a los adultos mayores o las becas a jóvenes de preparatoria, junto con nuevos apoyos para mujeres de 60 a 64 años de edad y a estudiantes de preescolar a secundaria que vayan a escuelas públicas.

Por su parte, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la capacidad, inteligencia y preparación de Claudia Sheinbaum para dar continuidad al proyecto de Transformación, sin embargo, destacó más sus buenos sentimientos para hacerlo por el camino correcto.

“La Presidenta Electa es Doctora en Ingeniería, académicamente hasta arriba, eso, por un lado; lo segundo, es honesta, es incorruptible; y lo tercero, que es lo que más importa, es una mujer de buenos sentimientos y de buen corazón. Entonces por eso me voy contento”, expresó.