En la explanada de Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la exposición “Los Bicentenarios de Chiapas: Documentos Históricos”, de la Colección Elsa Manzano y Juan

Esteban Gutiérrez, donde destacó la importancia de presentar estos documentos que abordan y enaltecen la vida administrativa, jurídica, política, social, histórica y cultural del estado.

“ Es una colección dE documentos que nos motiva a mantener presente el camino que nuestra querida entidad tuvo que transitar para ser parte de la gran nación mexicana, así como la lucha

de las mujeres y los hombres para construir un C h i a p a s de libertades, de respeto de los derechos humanos, de igualdad y justicia social”, apuntó ante la presencia del promotor cultural Juan Gutiérrez Manzano, a quien reconoció por esta colección que lleva el nombre de su madre y su padre.

Escandón Cadenas aseguró que la separación de Chiapas de la Capitanía General de Guatemala y elegir de manera auténtica y legítima su incorporación a la República Mexicana fue la mejor decisión, y así lo reafirma esta exposición que resalta la prosperidad y el crecimiento socioeconómico que el estado ha logrado en 200 años.

Inaugura REC la Exposición “Los Bicentenarios de Chiapas: Documentos Históricos” Asi mismo, sostuvo que en los seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Chiapas ha

tenido una transformación h i s t ó r i c a gracias a obras como el Tren Maya y el Tren Transístmico, y otros proyectos de infraestructura en diferentes rubros, aunado a los programas sociales que le han permitido ser la entidad con mayor generación de empleos y de reducción de la pobreza.

Tras el acto de donación digital de “Los Bicentenarios de Chiapas: Documentos Históricos” al Archivo General del Estado, el promotor cultural Juan Esteban Gutiérrez Manzano detalló que la colección de casi 200 documentos y periódicos antiguos enriquece el acervo actual de la entidad, y estará disponible para la consulta del pueblo.

Expuso que en esta colección, que lleva el nombre de su madre y su padre, Elsa Manzano y Juan Esteban Gutiérrez, se encuentran documentos firmados por virreyes de la Nueva España; de resultados sobre la Corte de Cádiz; la participación de Joaquín Miguel Gutiérrez como secretario de la Cámara Baja en épocas de Guadalupe Victoria; la participación de las Fuerzas

Armadas de Chiapas en la Guerra del 47 y tomas de protestas de gobernadores del siglo XIX.

El diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Raúl Bonifaz Moedano, señaló que, a unos días de cumplirse dos siglos de la federación de Chiapas a México,

la presentación de esta colección de memoria histórica representa el orgullo de ser c h i a p a n e c o s convertidos libremente en mexicanos.

En tanto, la diputada vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rocío Cervantes Cancino, indicó que estos documentos son invaluables para las presentes y futuras generaciones, pues materializan la voluntad del pueblo y el primer ejercicio de democracia inédito, ocurrido hace 200 años, donde las y los ciudadanos decidieron que Chiapas formara parte del territorio mexicano Boletín Oficial