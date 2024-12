Pánfila Soto Manda a Destruir Avenida Recién Asfalta por Error en la Obra

Vecinos de la 1ª Avenida Norte Denuncian que se les Olvidó Reparar la Red de Drenaje y Agua Potable.

Tapachula, Chiapas 4 de Septiembre del 2024.- La administración municipal de Tapachula que todavía preside la Edil Sustituta, Panfila Gladiola Soto tuvo que volver a destruir y destapar los registros de drenaje y agua potable, sobre un tramo de la 1ª avenida norte recién asfaltado, entre la central y 11 calle oriente, en donde se les olvido arreglar el sistema de drenaje y agua potable.

Lo anterior se desprende de la denuncia de Arminda “N”, vecina del lugar, quien señaló que dicha obra fue hecha “al trancazo”, en donde ni si quiera les avisaron con anticipación a los vecinos a la hora que abrieron la calle y levantaron todo el concreto hidráulico, y solo les avisaron a las 8:00 de la mañana que sacaran los carros, si es que tenían carros en el garaje.

“Esta calle era una calle con cemento hidráulico, era una calle que nada más tal vez necesitaba una reparación, pero no todo lo que hicieron, porque ahorita nada más echaron la grava, y hay lugares donde ya ahorita, ya está lloviendo y ya se están haciendo perforaciones”, señaló.



De igual forma denunció que las banquetas, es algo que ha costado a los vecinos del lugar, porque no han tenido un programa de banquetas por parte del Ayuntamiento, ni nada de eso, y hay muchas que las rompieron, por lo que han estado hablando con los encargados de la obra para que las reparen.Para colmo -dijo- la denunciante, que como todo lo hicieron a lo loco, taparon drenajes, y hay alcantarillas que no han podido destapar, y debido a esa situación se rebalsan todos los registros que están en las banquetas. Entonces ¿de qué se trata?, cuestionó.Todo esto sucede a 26 días de que concluya su gestión la presidenta sustituta de Tapachula quien es originaria de Suchiate.Arminda “N” consideró que este trabajo está mal hecho, por lo que dudan que la actual edil en realidad le tiene amor a Tapachula, o no sabe lo que está pasando.Ya que al realizar al vapor dicha obra, rompieron mangueras del agua potable, en algunas las compusieron, otras quedaron todavía con problemas, ya que los vecinos se quejan de la falta de agua. Incluso hay alcantarillas que están rebalsando de aguas negras y es una gran peste que no se aguanta, sobre todo cuando llueve.La denunciante aseguró que los drenajes están azolvados de arena y grava, ya que cuando levantaron el concreto hidráulico que tenía esta avenida, los encargados de la obra dejaron los registros abiertos y la lluvia arrastro los materiales.Agregó que ahora solo falta que COAPATAP, les quiera cobrar por venir a destapar estos drenajes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.