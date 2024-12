Incremento de Precios de Insumos Afecta Operaciones en Restaurantes

*Reportan Bajas Ventas Ante el Regreso a Clases.

Tapachula, Chiapas 4 de septiembre de 2024.- El incremento desmedido en los precios de los productos de la canasta básica, no solo afecta a las familias que tienen que cocinar sus alimentos, sino también al sector empresarial en el ramo de restaurantes, ya que éstos compran caro, pero no pueden hacer lo mismo a la hora de cobrar los alimentos que despachan.

En entrevista con el rotativo El Orbe, de esa manera lo manifestó José Alfredo Morales, dueño de un restaurante en el centro de la ciudad de Tapachula, quien señaló que aparte de lo caro de los productos de la canasta básica, también se enfrentan al problema de las bajas ventas por ahora.

Destacó que en cuanto a las bajas ventas, hay otro factor que los está afectando, y que es el regreso a clases, ya que los señores padres de familia han tenido que realizar gastos en compra de útiles escolares, uniformes, y previo a ello, las inscripciones.



Consideró que, a pesar de los problemas económicos, han tenido que mantener los precios de los alimentos, porque de lo contrario, los clientes lo resienten y prefieren cosas más sencillas en otro lado y no en los restaurantes.Por otro lado, el entrevistado comentó que el turismo guatemalteco los ha favorecido. Sin embargo, dijo, en los últimos meses ya no ha sido lo mismo ya que al llegar a Tapachula, normalmente de compras, prefieren ir a las plazas ubicadas al sur de la ciudad.Del mismo modo, comentó que otro tema que les afecta son los migrantes, ya que propician desorden en el centro de la ciudad, de manera que cuando llegan turistas a Tapachula, éstos, para no verse involucrados, prefieren ir al sur de la ciudad.Agregó que es necesario que las autoridades municipales pongan orden en ese aspecto, incluyendo la venta informal o venta callejera, para aprovechar la remodelación del parque central que ya da otra imagen. EL ORBE/Nelson Bautista