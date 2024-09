Alrededor de 211 Mil Migrantes Pidieron Refugio en COMAR

El flujo migratorio viene procedente principalmente de Honduras, El Salvador Guatemala, Cuba y Haití.

*A PESAR DEL GRAN NÚMERO DE SOLICITUDES, SÓLO 77 MIL PERSONAS FUERON ADMITIDAS AL PROCEDIMIENTO.

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre del 2024.- El flujo migratorio en la frontera sur de México sigue siendo intenso. Solo en el 2023 un promedio de 211 mil extranjeros solicitaron refugio en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y de este total solo 77 mil fueron admitidos por la dependencia, dio a conocer en entrevista el jefe de la oficina de COMAR en Tapachula, Eduardo Antonio Castillejos Argüello.

Cuestionado sobre el comparativo con el presente año, el funcionario dijo que hubo un decremento por diferentes coyunturas importantes en las solicitudes de refugio, sin embargo, a pesar de ello hay grupos poblacionales de extranjeros que siguen siendo atendidos.



Comento que, al cierre del mes de julio, tenían más de “25 mil personas” que habían solicitado refugio. Dentro de las atribuciones de la COMAR, precisamente está atender, recibir las solicitudes de las personas que peligra su vida, que tienen un temor fundado, que huyen de su país de origen por diversos aspectos y desde la COMAR les ofrecen esta protección internacional por parte del Estado mexicano.Castillejos Argüello subrayó que las nacionalidades varían en cuanto a los grupos poblacionales, la mayoría de Centroamérica, como Honduras, El Salvador y Guatemala;además de Cuba y Haití.De igual forma reconoció que la migración procedente de Venezuela se ha mantenido en los mismos rangos, no se ha incrementado. Así como reconoció que algunos flujos migratorios no pasan por COMAR, y pasan por otros procesos migratorios.En cuanto a los niños migrantes, el funcionario manifestó que a diario la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atiende a niños y a niñas adolescentes no acompañados, ellos pueden llegar referidos desde la Procuraduría Regional del DIF o pueden llegar por cuenta propia a esta dependencia, ya que se les da prioridad al cuidado de sus derechos, por el interés superior de cuidar la niñez, tienen acceso inmediato al refugio. EL ORBE/ JC