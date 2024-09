Piden Revocar Concesionamiento a 12 Cooperativas del Transporte Recién Creadas

Representantes de la CROC Regional afirman que hubo 17 organizaciones de transportistas que no fueron tomadas en cuenta, a pesar de contar con expedientes desde hace varios años.

*PRESUNTAMENTE PERTENECEN A “PULPOS DEL TRANSPORTE” QUE NO TIENEN LLENADERA, Y HAN DEJADO FUERA A LOS VERDADEROS TRABAJADORES DEL VOLANTE.

Tapachula, Chiapas 28 de Septiembre del 2024.- Transportistas no concesionados pidieron a las autoridades estatales que revoquen el concesionamiento de 12 cooperativas del transporte público en Tapachula y la región de la Costa de Chiapas, las cuales, aseguran, fueron creadas al vapor en el presente año, y que presuntamente pertenecen a los denominados “pulpos del transporte”.

Lo anterior fue dado a conocer por el Representante de la CROC a Nivel Regional, Joaquín Morales Díaz, y representante de cuatro sociedades cooperativas no concesionadas.

Entrevistado durante su visita en las oficinas de rotativo El Orbe, hizo un llamado a las autoridades estatales, para que se haga una investigación al respecto, ya que presuntamente existe un monopolio y el oligopolio, en donde hay 12 cooperativas recién creadas, de las cuales “6 las hicieron al vapor”, y unas traen 30, 27, 25 y 15 concesiones autorizadas, y el expediente es reciente.

Cuando los agremiados a la CROC, sus expedientes son del 2000 y 2006, sin embargo, no salieron beneficiados, entonces eso es lo que no entienden.

De igual forma denunció que el orden cronológico que marca la ley, se lo brincaron, y es algo que la Secretaria del Transporte ya sabía y debió checar antes de publicar el diario oficial del concesionamiento.



“Acá hago un llamado a través de los 147 concesionados, que ya no se presten al juego de los monopolios y oligopolios, que ya no se presten, porque ese periódico el 366 completamente se debe ir para atrás, pero afortunadamente tenemos 147 auténticos choferes, pero también yo hago un llamado a ellos, que no se sigan prestando a la manipulación”, comentó.Joaquín Morales Díaz también hizo referencia en torno a “seis presuntas mujeres periodistas”, que al parecer fueron beneficiadas con una concesión mediante una asociación civil. En donde a él como representante del transporte no concesionado le han venido atacando mediáticamente, por lo que en breve interpondrá una demanda legal, así como interpondrá una demanda administrativa, ya que no entiende el motivo del ataque en su contra, a menos que les afecte la corrupción que ha denunciado.El dirigente transportistas manifestó que también estarán solicitando a las autoridades del transporte en la entidad, un “al calce”, una extensión en el diario oficial, para beneficiar a los verdaderos transportistas, ya que existen 17 organizaciones de transportistas con expedientes muy retrasados.Reiteró que no es posible que se esté beneficiando a cooperativas recién creadas en el presente año, y verdaderos transportistas con más de 20 años de lucha están quedando fuera.Agregó que los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte en la entidad están violando el artículo 56 de la Ley del Transporte, en donde incluso si ellos quisieran interponer amparo y demandar por la vía civil, y llevar el caso ante la Función Pública, el Periódico Oficial del concesionamiento se va para atrás, por lo que tienen que corregir su actuación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.