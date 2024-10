Población de Tapachula Exige Auditorías Para Ex Funcionarios Municipales

Tapachula, Chiapas 6 de Octubre del 2024.- Habitantes de diversas colonias de la ciudad de Tapachula exigieron a la Auditoria Superior del Estado y Federal, que investigue el ejercicio de los recursos públicos millonarios que se manejaron en materia de “seguridad pública en Tapachula”, ya que dejaron una Secretaria de Seguridad Pública Municipal inoperante, con múltiples carencias.

Señalaron que, al solicitar información a los órganos de control y transparencia en el Ayuntamiento, encontraron que solo el año pasado, se gastaron decenas de millones de pesos en este rubro. Sin embargo, esto no se reflejó en mejoras en la operatividad de la corporación policiaca. Por lo que se sospecha que hubo compras trianguladas a supuestas empresas de dudosa procedencia.

Incluso hay denuncias de elementos policiacos que aseguran que no cuentan con sistema de radio comunicación desde hace varias semanas, el cual debería de estar conectado con otras corporaciones de seguridad a nivel estatal y federal, pero extrañamente dejó de funcionar.

Es decir, la SSPM la dejaron aislada, incomunicada, por lo que difícilmente atienden una llamada de auxilio de la población.



De igual forma en esta corporación no dejaron suficientes vehículos para patrullajes y recursos para combustible, así como abandonaron decenas de cacetas de vigilancia ubicadas en diversos puntos de la geografía local.En voz de Marcela Rubio Pereyra, los habitantes de diversas colonias de Tapachula, lamentaron que, por la mala aplicación de los recursos públicos para la seguridad, por parte de la administración municipal pasada, que encabezó la alcaldesa Sustituta, Pánfila Gladiola Soto, hoy se estén viviendo serias consecuencias de inseguridad pública.Por ello insisten, que es necesario auditar y que se llame a cuentas a los ex funcionarios municipales que manejaron los recursos millonarios en materia de seguridad en Tapachula, recursos que fueron enviados cada mes por parte de la federación a través del Fondo IV.Los habitantes de diversas colonias de la ciudad, expresaron que están consternados por los altos índices de inseguridad y violencia en que dejaron sumergida a la ciudad los ex funcionarios municipales, y por lo que es necesario transparentar los recursos públicos que manejaron.Muestra de ello dijeron, es el reciente asesinato a plena luz del día y a sangre fría cometido contra un jovencito de 16 años de edad y un adulto, en la 5ª privada sur entre 10ª Y 14ª calle oriente de esta ciudad. Videos de una cámara de vigilancia demuestran el sangriento hecho, en donde los delincuentes operan de manera impune. EL ORBE/ Mesa de Redacción.