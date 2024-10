Incremento de Precios en la Canasta Básica Afectan a la Economía Familiar

*Se Dificulta la Compra de Alimentos por la Inflación.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre del 2024.- Contrario a lo que dan a conocer las cifras oficiales, de que la inflación en la economía nacional se encuentra “estable”. Comerciantes de esta región fronteriza aseguran que se han disparado los precios en diversos productos de la canasta básica.

Lo anterior se desprende de la entrevista que dio a conocer, Zuleymi Sarahí Godínez López, comerciante de verduras, quien explicó que son diversos productos alimenticios los que se han incrementado de manera considerable, por ejemplo, el pollo, que antes se compraba el kilo en 20 Pesos, sin embargo, en la actualidad se compra a 40 o 45 Pesos, dependiendo del establecimiento.

Y lo mismo sucede con las verduras, como la zanahoria, que estaba a 150 Pesos el bulto, y en la actualidad se comercializa en 400. Así como la papa, el medio bulto lo daban en 350 Pesos, y ahorita subió a 430 Pesos.



Derivado de esta situación, la comerciante manifestó que la población, sobre todo las amas de casa ya compran los productos, como la verdura, pero de una manera medida. Lo cual ha impactado en las ventas.“Yo tenía mucha gente que me llevaba de 400, 300 pesos de verdura, ahorita nada más me llevan un kilo de tomate, dos kilos máximos, ya no me llaman como antes, ¿porque? porque se elevaron demasiado los precios”, subrayó.Cuestionada sobre la verdura que entra procedente de Guatemala, la comerciante dio a conocer que el producto que viene del vecino país también está caro, debido a que se han registrado heladas en las zonas de producción.En la actualidad la mayoría de productores está pasando de manera legal por los puentes fronterizos, sin embargo, como los impuestos son altos, los introductores de verdura del vecino país deben incrementar sus precios para poder tener utilidades. EL ORBE/ JC