Migrantes Generan una Carga Presupuestal Para el Estado Mexicano

Insuficiente el recurso para atender el creciente flujo migratorio en la Región.

*SUGIEREN ABOGADOS EN DERECHO REVISAR LEYES EN MATERIA MIGRATORIA; NO SE LE PUEDE DAR ASILO O REFUGIO A TODOS.

Tapachula, Chiapas; 10 de Noviembre de 2024.- El intenso flujo migratorio que se está registrando en la región de la frontera sur de México está generando una dura carga presupuestal al Estado Mexicano, y desafortunadamente no hay recurso que alcance para atender dicha crisis que genera este movimiento poblacional proveniente de diversas naciones del mundo.

Al respecto, Edgar Gerardo Torreblanca, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Chiapas AC., manifestó que lamentablemente, el Estado Mexicano, con los recursos con los que cuenta, no puede hacerle frente a la creciente demanda que se está dando con la actual migración.

Consideró que todavía será peor cuando inicie labores el próximo gobierno de Donald Trump en EU, que ya ha adelantado la expulsión, no de miles, sino de millones de migrantes indocumentados, quienes el primer destino inmediato sería migrar a México, señaló.



Ante ese escenario, apuntó, con la poca infraestructura que cuenta nuestro país en materia de vivienda, salud y alimentación, las autoridades federales no podrán hacerle frente a la migración masiva que continúa llegando a territorio nacional.Un claro ejemplo de la saturación en los servicios que se presta a la población extranjera son los albergues locales, los cuales están repletos, rebasados totalmente; con una población flotante que duerme a la intemperie; con un problema de inseguridad que tal vez se ha acentuado con esta migración, dijo.El especialista en Derecho sugirió a las autoridades revisar las leyes, que si bien es cierto establece el derecho al asilo político, el derecho a refugiarse en este país, hay que cumplir con algunos requisitos y tal parece que es lo que ha faltado, porque no hay un filtro que determine quién sí tiene derecho a solicitar ese amparo.Por otro lado, Edgar Gerardo Torreblanca auguró que con los anuncios hechos por autoridades federales y las próximas autoridades estatales, se tiene previsto que Tapachula se convierta en un polo de desarrollo en los próximos años, gracias a la implementación de proyectos de gran envergadura, y posiblemente, la mano de obra migrante puede ser necesaria en este proceso.Sobre todo, porque La Perla del Soconusco estará abierta a múltiples inversiones públicas y privadas, además del establecimiento de empresas y negocios, lo cual generará posibilidades económicas. EL ORBE/Nelson Bautista