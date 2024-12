«Si Subsidiamos a México, que se Convierta en un Estado de EU»

* Declara Donald Trump.

Ciudad de México, 8 de Diciembre.- El ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se quejó de que su país «subsidia» a México y Canadá, y sugirió que, dadas esas circunstancias, ambos países deberían convertirse «en estados» estadounidenses.

«Estamos subvencionando a Canadá con más de 100 mil millones de dólares al año. Estamos subvencionando a México con casi 300 mil millones de dólares. No deberíamos. ¿Por qué subvencionamos a estos países? Si vamos a subvencionarlos, que se conviertan en un estado» de Estados Unidos, indicó en entrevista en el programa «Meet the Press», de la cadena estadounidense NBC News.

Insistió en que «estamos subvencionando a México, a Canadá y a muchos países de todo el mundo. Y todo lo que quiero hacer es tener un campo de juego nivelado, rápidamente, pero justo».

Trump se declaró «gran creyente en los aranceles. Creo que son hermosos».

Cuestionado sobre si puede garantizar que con la imposición de aranceles, los estadounidenses no terminarán pagando más, Trump dijo que «no puedo garantizar nada».

La entrevistadora, Kristen Weller, subrayó que los aranceles que Trump impuso en su primera administración (2017-2021) costaron a los estadounidenses unos 80 mil millones de dólares, pero Trump aseguró que «no costaron nada a los estadounidenses. Hicieron una gran economía para nosotros».

Weller preguntó si Trump puede asegurar que los consumidores estadounidenses no pagarán más y si castigará a los CEOs que cobren a los clientes el costo de los aranceles que imponga, Trump dijo que «el mercado se encargará de eso… Y si no, nos ajustaremos de algún modo».

Trump presumió además que en cuanto anunció que impondría aranceles de 25% a Canadá y México si no frenan el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos, el efecto fue inmediato en la frontera.

«Diez minutos después de esa llamada telefónica -con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum-, nos dimos cuenta de que las personas que vienen a través de la frontera, la frontera sur que tiene que ver con México, había quedado en un goteo. Sólo un goteo. De hecho, llamé a la frontera. A diferencia de mi oponente, yo llamo mucho a la frontera. Y dije: ‘¿Cómo está la frontera hoy?’ Dijeron: ‘No hay nadie aquí’. No podían creerlo. Los militares detuvieron a estos grandes grupos de personas. Los llamamos caravanas. Pero tenían caravanas de gente, y las detuvieron en gran parte. Ahora, van a tener que continuar con eso», aseguró Trump.

El magnate, quien asume la presidencia el 20 de enero, ya había «bromeado» con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con la posibilidad de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos, con él «como gobernador», durante la cena en Mar-a Lago el viernes posterior al Día de Gracias. Trudeau viajó a la residencia de Trump tras el anuncio de los aranceles, en un intento por convencerlo de que no los imponga y desmarcarse de México. Sun