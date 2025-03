8M es de Reflexión y de Lucha por los Derechos de las Mujeres

*Destaca la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 7 de Marzo.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó aseguró que el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es una fecha de reflexión y de lucha por los derechos de las mujeres.

Esta mañana, la jefa del Ejecutivo federal encabezó en el Jardín Nezahualcóyotl de Palacio Nacional, la ceremonia donde Wilfred Mohr, embajador de Países bautizó un tulipán con el nombre de «La Mujer Indígena».

Destaca que se había planteado originalmente que este tulipán, flor emblemática de Países Bajos, llevara el nombre de la Mandataria federal, quien agradeció el hecho, pero prefirió que llevara el nombre de «La Mujer Indígena».

Al tomar la palabra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las mujeres no quieren ser más, pero tampoco menos.

«Para nosotros el 8 de marzo es un día de reflexión y de lucha por los derechos de las mujeres, para que nunca jamás una mujer sea discriminada por su color de piel, para que nunca jamás una mujer sea discriminada por ser indígena, para que nunca una mujer sea discriminada por ser mujer».

Junto a funcionarias de su gabinete, entre ellas, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno busca que las mujeres tengan acceso a la educación, salud, a una vida libre de violencia y a todos los derechos.

«Angela Davis, una feminista y luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos, tiene una frase, un pensamiento que dice `el feminismo quiere decir que se reconozca a las mujeres como personas´ y esa es en esencia el Día Internacional de la Mujer: no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos.

«Queremos que las mujeres tengamos acceso a la educación, que las mujeres tengamos acceso a la salud, queremos que las mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencia, queremos que las mujeres tengamos acceso a la cultura, queremos que las mujeres tengamos acceso a todos los derechos, a que no ganemos menos que los hombres cuando realizamos el mismo trabajo».

Al tomar la palabra, el embajador holandés destacó que el Gobierno de México haya declarado 2025 «Año de la Mujer Indígena»

«Es un momento de inmenso orgullo honrar a la mujer indígena mexicana a través de su historia, sabiduría y fortaleza. Este año 2025, declarado el `Año de la Mujer Indígena´, nos brinda la oportunidad de honrar la conexión sagrada entre las mujeres indígenas, la tierra y las flores.

«Ellas son guardianas del conocimiento ancestral y tejedoras de historias que florecen a través de sus manos y protectoras de las tradiciones que preservan la biodiversidad», dijo.

Sheinbaum rechaza pacto secreto con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya una negociación «en lo oscurito» con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto tras la llamada que sostuvo con el presidente estadounidense en donde se acordó pausar la imposición de aranceles a productos mexicanos al menos hasta el 2 de abril.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que ella se comprometió a no mentir, no robar ni traicionar al pueblo de México.

Señaló que en la conversación con Donald Trump se presentaron resultados de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de México en materia de seguridad no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino para garantizar la seguridad y paz para los mexicanos.

«¿En esta llamada con su homólogo le pidió algo más?», se le cuestionó.

«No, ¿cómo que algo más?», preguntó la Mandataria federal.

«No sé, ¿más seguridad?», se le insistió.

«Nosotros somos, eso es muy importante, para todos: yo me comprometí a no mentir, no robar y no a traicionar al pueblo. Nosotros no metimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no.

«Lo que hubo fue una plática de decir, hay resultados, en seguridad, y se hicieron todo esto por parte de México y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad que tiene que ver con la justicia», dijo. Sun