Realizan Protestas Masivas en EEUU Contra Políticas de Donald Trump

Miles de manifestantes protestaron en numerosas ciudades de Estados Unidos para rechazar las medidas del gobierno del presidente Donald Trump, durante la mayor movilización registrada desde su regreso a la Casa Blanca.

Los organizadores de la protesta «Manos fuera» convocaron 1.200 puntos de concentración en los 50 estados del país. Los manifestantes salieron a las calles en Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington, entre otras ciudades.

Fueron miles de personas quienes se reunieron en Washington y en otras ciudades de Estados Unidos para manifestarse en contra del presidente del país, Donald Trump, y las medidas adoptadas por este y su aliado, el multimillonario Elon Musk, para reformar el gobierno, recortar el gasto y ampliar la autoridad presidencial.

La gente, unas 20 mil según las primeras estimaciones, se reunió bajo un cielo sombrío y una lluvia ligera en la hierba que rodea el monumento a George Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca. La convocatoria fue hecha para replicarla en al menos mil 200 puntos donde se mostraría el rechazo contra Trump, la mayor convocatoria en contra de sus políticas desde que asumió su segundo mandato.

Terry Klein, una científica jubilada de Princeton, afirmó que protestaba contra todas las políticas de Trump, «desde la inmigración hasta el tema de DOGE, los aranceles de esta semana, y la educación; nuestro país y nuestras instituciones están bajo ataque». Entre los manifestantes ondeaban algunas banderas de Ucrania y había numerosas personas portando pañuelos palestinos.

«¡Quita tus manos!”

Una gran pancarta que rezaba «¡Quita tus manos!» resaltaba entre la multitud. Ese fue el nombre de la convocatoria, aunque los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer también «¡No es mi presidente!», «Ha llegado el fascismo», «Detengan el mal» y «Quita tus manos de nuestra Seguridad Social». En un momento de creciente resentimiento mundial contra el presidente republicano, se celebraron concentraciones en su contra en capitales como París, Lisboa, Roma y Londres, además de manifestaciones similares en Canadá y México.

Entre los asistentes a las manifestaciones en Washington había destacadas figuras del Partido Demócrata, como el legislador Jamie Raskin. «Han despertado a un gigante dormido, y todavía no han visto nada», dijo el activista Graylan Hagler, de 71 años, a la multitud congregada. «No nos sentaremos, no nos callaremos y no nos iremos».

Redadas de deportación

En Boston, algunos manifestantes expresaron su rechazo a las redadas contra los migrantes, especialmente contra el arresto y los procesos de deportación de estudiantes universitarios.

La alumna de Derecho Katie Smith declaró a la BBC que salió a protestar por el caso de la estudiante turca Rumeysa Ozturk, quien fue detenida cerca de la Universidad Tufts, en el área de Boston, por agentes estadounidenses enmascarados, en una operación que fue grabada en video.

En la manifestación en el centro de la ciudad de Boston sonaban flautas y tambores de la época de la Guerra de Independencia, un recordatorio del papel crucial que jugó la ciudad en la Revolución estadounidense hace 250 años, reportó la corresponsal de la BBC, Robin Levinson King.

Una manifestante, que prefirió no revelar su nombre por temor a ser blanco de ataques del gobierno, declaró a la BBC que el país se encuentra en una situación «aterradora» en este momento.

«He vivido 82 años en este país y es un lugar hermoso», dijo desde Boston. «Él es el problema», añadió en referencia a Trump.

Protestas en la puerta

En el caso de Nueva York, una multitud de manifestantes se congregó en la Quinta Avenida.

«Aquí en Estados Unidos la gente no está conforme con lo que está pasando en Washington», declaró a la BBC Rachael Nevin, una de las manifestantes. «Creo que esto es solo el comienzo y cada vez más gente se unirá a este gran ‘no'».

La protesta llegó a las puertas de la casa de Tom Homan, conocido como el «zar de la frontera» del gobierno de Trump, quien declaró a la cadena Fox News que él se encontraba en Washington en el momento de la concentración.

«Pueden protestar contra una casa vacía cuanto quieran», dijo Homan. «Las protestas y las manifestaciones no significan nada».