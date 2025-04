Venezolanos Instalan Plantón en Estación Migratoria Siglo XXI; Exigen al INM Vuelos Humanitarios Para Regresar a su País

Los manifestantes aseguran que han sido desplazadas muchas personas que se encuentran en condiciones vulnerables y que ya necesitan regresar a su lugar de origen.

*ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR SU CAMINO RUMBO A EEUU, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES MIGRATORIAS DE TRUMP, DECENAS DE VENEZOLANOS BUSCAN DESESPERADAMENTE REGRESAR A SU PAÍS DE ORIGEN.

Tapachula, Chiapas 21 de Abril del 2025.- Decenas de migrantes venezolanos se manifestaron frente a las instalaciones de la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en la zona norte de la ciudad de Tapachula, en donde montaron un plantón permanente, para presionar a las autoridades mexicanas y venezolanas para que respeten los listados que ellos entregaron de las personas que requieren vuelos humanitarios.

Destacaron que existe un presunto mal manejo en los últimos tres vuelos humanitarios que salieron desde la Ciudad de México con destino a Caracas, Venezuela. Ya que han sido abordados por personas que presuntamente no se enlistaron en los documentos que entregaron a las autoridades migratorias mexicanas.



1 de 4

Derivado de esa situación, aseguran que han sido desplazadas muchas personas que se encuentran en condiciones vulnerables y que ya necesitan regresar a su país de origen.Una de las afectadas, Greta Guevara de origen venezolano, dijo que la inconformidad es porque hay muchas personas que están abordando los vuelos humanitarios, y dichas personas no están en las listas que ellos entregaron a las autoridades mexicanas.“Nosotros sabemos quienes van en esos vuelos, y son personas que no han estado con nosotros, nunca se vinieron a parar acá. Nosotros estamos exigiendo estos vuelos desde enero-febrero, por eso se hicieron unos listados, pero no los están respetando”, denunció.Cuestionada sobre si existe el pago de sobornos a las autoridades migratorias mexicanas, manifestó que desconocen esa situación. Pero si les salta la duda, de porque hay personas que no fueron tomadas en cuenta en los listados, y ahora están resultando ser los principales beneficiados.Reveló que tienen conocimiento que van tres vuelos humanitarios que han salido de la Ciudad de México con destino a Caracas Venezuela. Y calculan que han sido repatriados un promedio de 200 venezolanos desde México.La denunciante afirmó que aún existe más de mil 800 migrantes venezolanos varados en Tapachula, que están pidiendo los vuelos humanitarios desde Enero-Febrero.Apuntó que, del grupo de ellos, que fueron anotados en las listas para ser beneficiados con los vuelos humanitarios, no salió ninguno en el último vuelo.Ante esta situación dijo que permanecerán en un plantón indefinido, en la entrada principal de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, hasta obtener una buena respuesta por parte de las autoridades de México y Venezuela. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.