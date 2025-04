Niñas y Niños Conviven con Eduardo Ramírez En la Sede del Ejecutivo de Chiapas

* El Gobernador Reafirmó su Compromiso de Trabajar para que Puedan Estudiar y Vivir con paz y Tranquilidad.

La sede del Ejecutivo de Chiapas se llenó de alegría, sonrisas y entusiasmo con la visita de más de 200 niñas y niños de distintos municipios, quienes convivieron con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en un ambiente de celebración por el Día de la Niña y el Niño.

Acompañado por su esposa Sofía Espinoza Abarca y sus hijas, Renata y Grecia, el mandatario expresó su emoción por recibirlos en este espacio, reafirmándoles su compromiso de trabajar para que puedan estudiar, crecer y vivir con paz y tranquilidad.

Las niñas y niños recorrieron las instalaciones, conocieron el Despacho del Gobernador y, desde el balcón principal, admiraron el Parque Central, escenario de importantes momentos sociales y políticos. Para muchos, fue la primera vez que visitaron este lugar, lo que convirtió el día en una experiencia inolvidable.



Entre risas, pláticas y preguntas espontáneas, las y los asistentes compartieron su emoción y agradecieron al gobernador no solo por los obsequios, pues cada uno recibió una bicicleta como regalo, sino también por las acciones de seguridad impulsadas para devolver la paz a Chiapas, lo que ha permitido que más niñas y niños regresen a las aulas.Por su parte, Ramírez Aguilar refrendó su amistad y aprecio hacia todas y todos sus cuates, asegurándoles que sus voces siempre serán escuchadas. Les pidió ser personas respetuosas y valientes, y les recordó que en Chiapas la ley protege a la infancia: "Si alguien los maltrata, no se queden callados. Aquí hay un gobierno que siempre va a responder, no por ustedes, sino con ustedes".A su vez, Sofía Espinoza Abarca resaltó que las niñas y los niños son el presente y el futuro de Chiapas y de México, por lo que aseguró que en esta administración se seguirá trabajando con compromiso para garantizar sus derechos y prevenir cualquier tipo de maltrato y violencia. "Hablar de la niñez es hablar de amor, paz, ternura, sueños y esperanza. Les pido que sean felices, auténticos y que siempre expresen lo que sienten. Tienen un gobierno humanista que los escuchará y atenderá", agregó.Renata Ramírez Espinoza también dirigió un mensaje, reconociendo el talento de cada niña y niño, y los animó a disfrutar esta etapa de sus vidas, sin olvidar ser felices.Finalmente, el niño Wiliam Antonio Solórzano Martínez, originario de Comitán de Domínguez, expresó su gratitud al gobernador Eduardo Ramírez por hacer posible esta convivencia y por priorizar el bienestar de la niñez. "Su dedicación a la infancia y su compromiso con nuestro bienestar nos brindan las herramientas para cumplir nuestros sueños y metas, pero, sobre todo, hacen valer y respetar nuestros derechos. Gracias por creer en nosotros, querido gobernador", señaló.Luego del recorrido, las niñas y niños se tomaron fotografías del recuerdo de este día en el que viajaron desde sus municipios a la capital del estado para conocer al gobernador y la sede del Poder Ejecutivo estatal.En esta convivencia estuvieron presentes la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; los secretarios de Salud, Omar Gómez Cruz y de Educación, Roger Mandujano Ayala; la diputada presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Congreso del Estado, María Isabel Rodríguez Jiménez; y el coordinador administrativo de la Oficina de la Gubernatura, José Eduardo Alabath Paniagua, entre otros.