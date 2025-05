México ha Recibido más de 39 mil Inmigrantes Deportados de EEUU

La Secretaria de Seguridad de EEUU, Kristi Noem, afirmó que el gobierno de México también ha emprendido deportaciones masivas, gracias a la presión de Trump para combatir la migración ilegal.

México ha recibido a casi 39,000 inmigrantes deportados de Estados Unidos desde el inicio del gobierno del presidente Donald Trump, en enero, de los que unos 33,000 son mexicanos, informó esta semana el gobierno federal.

La cifra total representa una disminución significativa respecto a 2024, cuando México acogió a unos 52,000 inmigrantes deportados de Estados Unidos en los meses de febrero, marzo y abril bajo el mandato del exmandatario estadounidense Joe Biden.



«Desde que entró el gobierno del presidente Trump, 38,757 personas (fueron deportadas desde Estados Unidos), de las cuales 33,311 son mexicanas, y 5,446 son extranjeras», dijo Sheinbaum en su habitual conferencia mañanera.La primera mandataria aclaró que la decisión de abrir las puertas a inmigrantes no mexicanos fue «por razones humanitarias».«Ya cada vez llegan menos personas de otras nacionalidades porque el gobierno de los Estados Unidos tiene acuerdos prácticamente con todos los países, entonces se envían directamente los aviones en donde las personas tienen su nacionalidad», agregó.Por su parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, habló sobre la política migratoria impuesta por Donald Trump en su país. No obstante, aseguró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encaminado la deportación de más de medio millón de personas en México debido a que el mandatario del país vecino “la obligó”.Durante una reunión de gabinete convocada para hablar de los “logros” en los primeros 100 días de la administración de Donald Trump, la funcionaria habló sobre las estadísticas de deportaciones realizadas en su país, aunque también refirió que la mandataria mexicana encamina la misma acción en el territorio nacional.“La presidenta de México me dijo, señor, que ella devolvió a más de medio millón de personas en México antes de que llegaran a nuestra frontera. Deberíamos contarlas como deportaciones porque ni siquiera llegaron a la frontera, porque ella los regresó porque usted la obligó a hacerlo”, declaró ante el resto de los funcionarios del gabinete.La funcionaria añadió que “México por fin se sentó a negociar” y mostró disposición de recibir a más personas deportadas desde los Estados Unidos. En otro sentido, añadió que las personas deportadas en México no llegaron a su destino “porque entendieron el mensaje porque fue muy agresivo”.Aunque ni el gobierno de México ni la mandataria Claudia Sheinbaum han dado a conocer una postura sobre la intervención de Noem, con quien se reunió el pasado 28 de marzo de 2025, la mandataria mexicana ha tenido que realizar precisiones y desmentir algunas de las palabras de la funcionaria estadounidense respecto a México.Luego de la reunión con Sheinbaum en el Palacio Nacional, en una entrevista con Fox News, Kristi Noem aseguró que en el encuentro dio a la mandataria una “lista de cosas que a Donald Trump le gustaría ver”. No obstante, la presidenta de México tuvo que desmentir la naturaleza de las declaraciones.“La presidenta le responde a una sola autoridad y esa es el pueblo de México”, mencionó.