Maestros de la CNTE Intensifican Acciones del Paro a Nivel Nacional

Entre las exigencias que reclaman está la abrogación de la Reforma Educativa, Abrogación de la LEY DEL ISSSTE y Cambios en el Sistema de Jubilación.

*MANTIENEN LA SUSPENSIÓN DE CLASES Y PREPARAN MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS, EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEMANDAS.

Tapachula, Chiapas, 21 de mayo de 2025.- A ocho días del inicio del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), el movimiento magisterial ha escalado en intensidad, sin que hasta el momento se hayan alcanzado acuerdos significativos con las autoridades federales.

Según datos proporcionados por la propia organización, cerca del 95% de las escuelas en el país permanecen sin clases, y se prevé que el resto se sume en los próximos días. La CNTE mantiene firme su exigencia central, la derogación total de la reforma educativa y la revisión de la legislación relacionada con el sistema de pensiones del magisterio.

Ervin Herrera, coordinador de AFORE de la sección Costa Grande, señaló que la protesta no solo tiene presencia en Chiapas, sino que se ha extendido a nivel nacional. «Este movimiento se sostiene en una demanda justa: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón», afirmó.



Uno de los puntos más sensibles es la gestión de las AFORE. Los docentes exigen que los fondos para el retiro sean retirados del control de las instituciones bancarias privadas y devueltos a una administración pública que garantice su seguridad y rendimiento.En este contexto, Herrera recordó que los funcionarios federales actuales, durante su precampaña, afirmaban que no intervendrían en el esquema actual de las AFORE, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores.Los maestros y maestras insisten en el restablecimiento del esquema de jubilación por años de servicio: 28 años para mujeres y 30 para hombres, tal como existía antes de la reforma de 2007. En contraste, la propuesta gubernamental plantea jubilaciones por edad 56 años para mujeres y 58 para hombres, lo que ha sido rechazado por la CNTE por considerarlo insuficiente y desconectado de la realidad del sector.Nosotros hablamos de años de servicio, no de edad. Esa es una diferencia clave que hasta ahora no se ha atendido, subrayó, reflejando la falta de coincidencias entre el gobierno y el magisterio.Sin avances concretos en la mesa de diálogo, la CNTE anunció que continuará con el paro de manera indefinida y advirtió que las movilizaciones se intensificarán en los próximos días. Mientras tanto, miles de estudiantes siguen sin clases en todo el país, en medio de una tensión creciente que no parece tener una solución a corto plazo. EL ORBE/Nelson Bautista