Invita Presidenta Sheinbaum a Registrarse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos

Llama a Participar en la Elección Judicial del Domingo 1 de Junio

Ciudad de México; 30 de Mayo de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo invitó a registrarse a la convocatoria de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), a través de la página https://urc.cdmx.gob.mx/registro_aspirantes_licenciatura/, para estudiar en alguna de las sedes físicas que se abrirán este año, así como en su modalidad a distancia, y cuya convocatoria cierra el 1 de junio a las 23:39 horas.

“Estas son las universidades que se abren este año con sede física, o sea, que van a tener su campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos: San Luis Potosí, en Soledad de Graciano; en Teolocholco, Tlaxcala; en Kanasín, Yucatán; en Chalco, Estado de México; en Tijuana, Baja California; Naucalpan, Estado de México; Comitán de Domínguez -que ya la fuimos a inaugurar-, en Chiapas; las que ya existen en la Ciudad de México -que son siete sedes-; y en Chimalhuacán, Estado de México. Además, se abre a estudios a distancia. De cualquier lugar de la República se pueden inscribir para llevar una Licenciatura a distancia. Ahí es donde ya se han inscrito cerca de 50 mil”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que quienes desean ingresar a la UNRC deberán de pasar el curso propedéutico, que puede realizar cuantas veces quiera el aspirante que deberá registrarse a las convocatorias correspondientes, ya que el objetivo es que ingresen a una carrera universitaria. “Es una oportunidad muy grande para todas las y los jóvenes que desean estudiar la universidad”, agregó.

Anunció que la UNRC tendrá por lo menos un campus en cada estado de la República, ya que, recordó, el objetivo de este sexenio es abrir 330 mil espacios nuevos en universidades para lo cual también se abrirán nuevos lugares en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), enlas Universidades para el Bienestar «Benito Juárez García» (UBBJ) y en el Tecnológico Nacional de México (TecNM). Además, con la UNRC, las UBBJ y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se plantea abrir escuelas de enfermería en la Sierra Tarahumara para que se gradúen más profesionales de la salud en las comunidades y que se integren al programa Salud Casa por Casa.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, puntualizó que la UNRC tiene actualmente una matrícula de 55 mil 738 estudiantes: 54 mil 370 de licenciatura, mil 368 en posgrado y 68 en estudios combinados del Modelo 3-2-3, que es un esquema para estudios de Doctorado en ocho años.

Además, se tiene una oferta educativa de 36 licenciaturas, 15 posgrados, cinco especialidades, siete Maestrías y tres Doctorados, así como 6 mil 741 egresados de Licenciatura, 764 en posgrado y 42 Técnicos Superior universitario; mientras que la Universidad de la Salud -que por instrucciones de la Presidenta será parte de la UNRC- tendrá su primera generación graduada con 250 médicos y médicas.

Precisó que ya se aperturaron los planteles ubicados en Comitán, Chiapas, y Tijuana, Baja California. La UNRC tiene una plantilla docente de mil 302 maestros y maestras: 58 por ciento con posgrado, de los cuales 44 son miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

La rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez, precisó que al corte de las 6:00h del 30 de mayo se tienen 50 mil 942 registros: 71 por ciento mujeres y 29 por ciento hombres. Además, informó que el Programa para el Ingreso arranca el 2 de junio, se publican los resultados a partir del 24 de junio, la inscripción comienza el 26 de junio para iniciar clases el próximo 8 de septiembre.

2 Mil 82 Bienes Culturales han Sido Recuperados en 8 Meses de Gobierno.

En “La mañanera del pueblo”, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, informó que en ocho meses del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han recuperado 2 mil 82 bienes culturales de México que se encontraban en otros países.

Detalló que, de diciembre de 2018 a la fecha, durante el periodo de la Cuarta Transformación, se han recuperado 16 mil 244 bienes principalmente de: Estados Unidos, donde se han recuperado 11 mil 809 piezas; en España 2 mil 526; en Italia 840; en Canadá 425 y 260 en Países Bajos; pero también se han recuperado de países como Alemania, Suiza, Suecia, Francia, Austria, Australia, Argentina, Cuba, Colombia y Brasil.

Precisó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se recuperaron apenas 361 bienes culturales; en el gobierno de Felipe Calderón 5 mil 479; y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 14 mil 162. Boletín Oficial

Sheinbaum Llama a Votar en

Elección al Poder Judicial

Ciudad de México; 30 de Mayo de 2025.- A tres días de que se lleve acabó la elección al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sí puede llamar a que la ciudadanía participe, pero ya no se puede hacer campaña para ningún candidato.

«(…) a votar todos el domingo», dijo la mandataria federal al arrancar la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

Comentó que ella pensaba que ya no se podía hablar de la elección al Poder Judicial, «pero sí se puede hablar de que la gente participe».

«Lo que no se puede decir pues es ya nada de la campaña de ningún candidato o candidata. Entonces aprovecho para decir: a votar todos el domingo», comentó.

Incluso, en redes sociales de la mandataria compartió la transmisión de la conferencia y en la descripción indica: «Participemos en la vida pública del país; este domingo: elección del Poder Judicial. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva el pueblo de México!». SUN