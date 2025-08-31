domingo, agosto 31, 2025
Ejecutivo va Contra Refresqueras en el Paquete Económico 2026

* Modificarán Impuestos.

Ciudad de México; 30 de Agosto de 2025.- En reunión plenaria con los Diputados federales de Morena, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, adelantó que en el Paquete Económico 2026 que el Ejecutivo enviará el próximo 8 de septiembre, contendrá modificaciones en los impuestos a las empresas refresqueras.
«En el Paquete Económico, seguramente, van a tener mucho cabildeo, porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras», comentó a los legisladores de la mayoría.

La modificación se presentará luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciará, el pasado 27 de agosto, una campaña nacional para desincentivar el consumo de refrescos, debido a que «el azúcar en exceso representa un alto riesgo para la salud, y está asociado a la diabetes y a la hipertensión».
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal también les dijo a los Diputados de Morena que la reforma a la Ley Aduanera que enviará Sheinbaum, causará molestia a muchos.
«Viene una reforma muy importante a la Ley Aduanera, ahí véanla con mucho cuidado, analícenla, es una reforma de gran calado, va a causar mucho escozor en algunos, pero nos parece que es el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, y además que no haya corrupción, entonces, ahí está esos, una reforma importante seguramente van a tener aquí a las asociaciones de agentes aduanales y esto, los lobbies, los cabildeos», dijo. Sun

Ejecutivo va Contra Refresqueras en el Paquete Económico 2026
Yamil Melgar Refrenda Compromiso con el Bienestar de los Adultos Mayores
Carreteras Tendrán Primera Rehabilitación en 2026: Sheinbaum
