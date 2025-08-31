domingo, agosto 31, 2025
Yamil Melgar Refrenda Compromiso con el Bienestar de los Adultos Mayores

* El Gobierno Municipal de Tapachula Promueve una Cultura de Inclusión en Todos los Ámbitos de la Vida Diaria

En el marco del Mes del Abuelo, el presidente municipal, Yamil Melgar destacó que para su administración, las abuelas y los abuelos representan un ejemplo invaluable de sabiduría, amor incondicional y fortaleza, por ello, se trabaja de manera permanente en acciones que contribuyen a su bienestar y desarrollo integral.
El Alcalde subrayó que su gobierno trabaja de manera permanente en la modernización y mejoramiento de las vialidades, con el objetivo de que los adultos mayores cuenten con un acceso seguro y digno hacia sus hogares, generando entornos urbanos más accesibles y funcionales.

De igual manera, señaló que se han fortalecido los servicios de la Brigada Integral de Salud, priorizando siempre el bienestar y la dignidad de los abuelos, con atención médica cercana y de calidad que permita mejorar su calidad de vida y prevenir riesgos.
Yamil Melgar resaltó que el Gobierno Municipal promueve una cultura de inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria, impulsando programas y acciones que dignifiquen la vida de dicho sector de la población, garantizando su participación activa y el reconocimiento de sus derechos.
Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento de Tapachula seguirá trabajando con responsabilidad y sensibilidad social, asegurando que cada acción de gobierno fortalezca el respeto, la gratitud y el cuidado hacia quienes han sido pilares fundamentales en la construcción del Tapachula de hoy. Boletín Oficial

