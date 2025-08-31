Autoridades de Vialidad Capacitarán a Operadores de Colectivos

*Siete de Cada Diez Accidentes son Protagonizados por Choferes del Transporte Público.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto del 2025.- Autoridades de Vialidad a nivel estatal sostuvieron el pasado fin de semana una reunión con representantes de organizaciones del transporte colectivo, a quienes plantearon la necesidad de brindarles capacitación a los operadores de las unidades de transporte en su modalidad de taxis y combis, así como de unidades de carga pesada.

Según algunos estudios de Organismos No Gubernamentales y cuerpos de emergencia, siete de cada diez accidentes viales, son protagonizados por unidades colectivas en la región del Soconusco.



Al respecto, el Subsecretario de la Guardia Vial Preventiva y de Turismo, Comisario y Jefe, Guillermo López, al ser entrevistado a su salida de una reunión en la Ciudad de Tapachula, en donde también estuvieron integrantes de la Cámara de Comercio de La Perla del Soconusco, destacó que aún no se tiene una fecha establecida para iniciar con dicha capacitación.Sin embargo -dijo- ya se tuvo el primer acercamiento, en donde el objetivo principal es que el transporte de pasaje y de carga, no se vean involucrados en siniestro o accidentes, siendo esta la principal preocupación de la autoridad.En estas pláticas o capacitación, precisó, se les instruye a los choferes con la educación vial, manejo a la defensiva, en donde es muy importante que los conductores tengan una mayor responsabilidad al momento de dar el servicio.Apuntó que como Subsecretaría están colaborando en este tipo de acciones, así como en el marco de esta reunión también se planteó el tema del transporte irregular.La seguridad vial es un punto que han venido trabajando también con comités vecinales, escuelas de todos los niveles, incluyendo universidades, señaló.Al ser cuestionado sobre la rapiña que realizan algunas personas en tramos carreteros, ya sea por volcadura o por que se poncharon las llantas de algún camión de carga, expuso que esa situación es también de tener “una mayor conciencia social”.Incluso el tema se ha planteado en las mesas de seguridad, en donde se ha acordado una mayor cooperación con todas las corporaciones de seguridad para atender los accidentes.El tema en mención es muy complejo, sostuvo, pero también es de “tener una mayor cultura para respetar el patrimonio de los demás”, porque hay casos en donde en vez de ayudar al conductor lesionado, la gente acuda a la rapiña, a llevarse lo que no es de ellos. Y eso sin duda es una falta de respeto, independientemente de que también es un delito, por lo que vienen trabajando en consecuencia. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros