Cerca de 300 Productores son Beneficiados con Descuento del 50% en Bolsas de Maíz

* Afectados por la Canícula Atípica en la Región.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto del 2025.- La canícula atípica registrada en julio-agosto del presente año, con una duración aproximada de 5 semanas, con falta de lluvias y un intenso calor, ha dejado afectaciones millonarias en el campo de la región Soconusco, por lo que productores de maíz se han visto en la necesidad de buscar apoyos con la iniciativa privada.



Lo anterior se desprende de la entrevista con Carlos Eloir González Solís, productor de maíz y ganadero, quien también fue afectado por el fenómeno climático.A pesar de las afectaciones todavía hay productores que para este segundo ciclo van a sembrar maíz, dijo, y están en la búsqueda de apoyos para poder hacer producir la tierra, en particular en los municipios de Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate en donde han logrado realizar un padrón de afectados.Destacó que hasta este momento no han logrado el apoyo de las autoridades, sin embargo, siguen insistiendo ante funcionarios de la Federación y el Estado para sostener mesas de trabajo.En total de ese padrón de afectados -dijo- tienen detectadas un promedio de “4 mil hectáreas siniestradas” que estaban sembradas de maíz, y que corresponden a un total de “800 productores de esta región”, al haber ganaderos que también siembran para producir alimento para sus animales.Ante ese escenario, González Solís manifestó que no se han quedado de brazos cruzados, han buscado el apoyo de la iniciativa privada, en donde solo la empresa Agroduque, distribuidor oficial de DKSilos y Dekalb en la región, es la única empresa que les ha dado el 50% de descuento en las bolsas de maíz, a todos los productores que comprueben que fueron afectados por la falta de lluvias en la región y han tenido pérdidas económicas considerables.“No podemos dejar de trabajar, tenemos que sembrar segunda temporada y hasta la fecha son ya 300 beneficiados con este tipo de descuento que nos hizo esta empresa, además de que también nos dio un descuento de 30 pesos en los agroquímicos”, comentó.Mediante fotos, videos y ubicación de la zona afectada, los productores están siendo beneficiados con dicho descuento, o pueden acudir a las oficinas de Agroduque, ubicadas en carretera a Talismán km 6.5 S/N, Primera Sección de Medio Monte, en Tuxtla Chico, o bien solicitar información a los teléfonos: 962-223-79-99 y 962-124-23-80.“No faltará quien diga que es muy poco, pero nosotros seguimos insistiendo en el apoyo de las autoridades, por lo que pedimos una reunión con el secretario del Campo en Chiapas, Marco Barba Rocha. Incluso también hacemos un llamado a otras empresas y a instituciones de financiamiento, que nos apoyen.“Así como estamos apelando a la buena voluntad humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para poder enfrentar esta problemática, ya que el campo en esta zona requiere de financiamiento”.Los productores se siguen organizando para que también a la brevedad posible puedan sostener una reunión con los legisladores locales y federales, con el objetivo de que en el presente año se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2026, los apoyos para el campo, afirmó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros