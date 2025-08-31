Incrementan los Cursos de Regularización en Educación Primaria

* Debido a las Carencias en el Nivel Educativo.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto del 2025.- A diferencia de otros años, en la actualidad se incrementó un 50% la necesidad de que los estudiantes asistieran a cursos de regularización para que en el próximo ciclo escolar, no entraran a la escuela con múltiples deficiencias en el aprendizaje.

Lo que quiere decir que los padres de familia cada vez más se preocupan por el aprendizaje de sus hijos

Jorge Andrés de los Santos, entrenador olímpico en Escuela Olímpica de Matemáticas CILUP, manifestó que ante la alta demanda para entrar a los cursos de regularización por parte de los estudiantes de diversas edades, tuvieron que abrir otras sedes en los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán y Huehuetán.



“El interés es por los nuevos temas que vienen en los libros, las modificaciones respectivas que se han hecho. Incluso hay temas sencillos, en donde los estudiantes ya no aprenden las tablas de multiplicar por el uso de las tecnologías. Mientras que en estudiantes más avanzados, por ejemplo sexto de primaria, primero de secundaria, empiezan a ver geometría, áreas, volúmenes, operaciones con raíz y potencias.“Este año hubo mayor grado de demanda, los muchachos que pasaban de sexto de primaria a primero de secundaria, que están pasando a un nuevo nivel escolar, son los que requieren el apoyo, porque justamente en la primaria ahorita están saliendo con mucha deficiencia”, comentó.Esta situación se derivó de los paros magisteriales, consideró, y se perdieron muchas clases, entonces hubo muchas carencias en el nivel educativo, por lo que se vieron en la necesidad de inscribirse en los cursos de regularización.Jorge Andrés de los Santos agregó que a partir del próximo 8 de septiembre, van a retomar los cursos de regularización, ya que hay muchos casos en donde al inicio del nuevo ciclo escolar, reprueban los exámenes. EL ORBE/ JC