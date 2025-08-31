SS Capacitará al Personal de Vectores Para Combatir la Enfermedad de “Chagas”

* Se Realizará una Búsqueda de la Chinche que la Transmite.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto del 2025.- Con el objetivo de prevenir la enfermedad conocida como “Chagas”, el personal de Vectores de las diferentes jurisdicciones de la entidad recibirán capacitación, ya que se pretende realizar una búsqueda intencionada de la chinche que la transmite.

Lo anterior fue dado a conocer por Miguel Ángel Palafox Palacios, subdirector de Programas Preventivos en la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, quien explicó que la enfermedad en mención es parasitaria, transmitida a través de un vector, que es una chinche.

“Su nombre científico es un triatomino, género triatomino, y es una antropozoonosis se le llama, porque necesita tener un intermediario, que habitualmente son animales silvestres que ya vienen parasitados con el tripanosoma cruzi, y ese tripanosoma, el vector, pica al animal silvestre o el animal peridomiciliario, y a su vez puede picar a un humano en su hogar, y a través de eso transmitir la enfermedad de Chagas”, comentó.

Cuestionado sobre la estrategia para enfrentar esta enfermedad, dijo que se realiza una búsqueda intencionada de estos triatominos, de este vector en todo Chiapas. Por lo que pretenden capacitar al personal de vectores de todas las jurisdicciones sanitarias, para que tengan a bien, emprender las actividades de detección inmediata en las localidades y con esto identificar el vector, así como identificar a personas que estén contagiadas.

En cuanto a las estadísticas de casos de la enfermedad de “Chagas”, el funcionario de Salud reveló que en los últimos 15 años han tenido 244 casos, pero en el presente año han intensificado la búsqueda y ha detectado 20 casos sospechosos, así como han confirmado diez casos distribuidos en varias Jurisdicciones Sanitarias.

Apuntó que la Jurisdicción Sanitaria de Tapachula, en Tuxtla Chico y Huehuetán, tiene presencia de triatominos y presencia de casos. Entonces, lo que pretende es, que, a partir de esta situación, tengan un taller de capacitación, y se adiestren en la identificación de los sitios, los reservorios, los lugares donde puedan encontrar estos parásitos, capturarlos y emprender las acciones de control integrado de este vector. Aparte, también hay acciones en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal, en Comitán, y Tecpatán.

Esta enfermedad, en una etapa aguda, no se suele identificar como de relevancia, porque solo provoca un poco de ataque al estado general, se inflama el ojo y dolor en la picadura de la chinche, entonces se deja pasar. Y como se deja pasar, es una enfermedad silente y se va haciendo crónica, pero las consecuencias son discapacidades en el sistema gastrointestinal generando megacolon, megaesófago, incluso insuficiencia cardíaca, y puede llegar hasta la muerte de las personas a largo plazo. EL ORBE/ JC