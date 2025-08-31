Hoy Realizan Elecciones Extraordinarias en Municipio de Pantelhó

* Eligen Alcalde e Integrantes del Ayuntamiento.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 30 de Agosto.- En los comicios extraordinarios para elegir al alcalde e integrantes del Ayuntamiento de Pantelhó, a realizarse este domingo, serán instaladas 28 casillas y en ocho secciones electorales podrán votar 15 mil 256 ciudadanos, de acuerdo con el listado nominal que fue utilizado en el proceso local ordinario 2024 suspendido por la violencia, informó el Instituto Nacional Electoral.

En la jornada electoral de este domingo contenderán Julio Pérez Pérez, como candidato a presidente municipal por el partido Redes Sociales. El candidato fue nombrado en plebiscito, realizado en febrero de 2024. Es respaldado por los integrantes y las bases de las autodefensas de Pantelhó, «El Machete».

«Los Herrera», el grupo contrario a «El Machete», que desde hace 11 meses controla el concejo municipal de aquel municipio de los Altos de Chiapas, propuso por Morena a Tania Cruz, integrante de esa familia.

El Movimiento Ciudadano registró a Alberto González Sántiz, quien fue propuesto por El Machete del cual se alejó para encabezar el concejo municipal creado en 2021 en sustitución de Pedro Cortés López.

Cortés fue aprehendido en junio de 2022 junto con Diego Mendoza, quien fungía como concejal regidor. Ambos fueron acusados de la desaparición de 19 pobladores de Pantelhó, cometida el 26 de julio de 2021. Este año fueron sentenciados a 110 años de prisión.

Los últimos comicios en aquel municipio de población originaria fueron en 2021. En aquella ocasión las autoridades locales electas no pudieron tomar asumir porque El Machete ocupó la alcaldía y tomó el control del municipio.

En Pantelhó, gobernó de 2021 a 2024, un concejo municipal cercano a El Machete. A partir del 1 de octubre del año pasado gobierna un concejo constituido por familiares y lugareños próximo al grupo Los Herrera.

El órgano electoral federal indicó que la elección de este domingo se realizará de acuerdo con la sentencia SUP-REC-3/2025 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En mayo de este año, el Tribunal resolvió y ordenó al Congreso de Chiapas que convocara a comicios extraordinarios este año porque la falta de seguridad en 2024 no permitió la conclusión de las elecciones.

En las votaciones será electo el ayuntamiento, conformado por la presidencia, una sindicatura y 8 regidurías. Sun