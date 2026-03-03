Levantan Plantón en Pemex Tras Acuerdo Para Restituir Servicios Médicos al 100%

Funcionarios de la Paraestatal se Trasladaron Desde la CDMX a Entablar una Mesa de Diálogo con los Inconformes

——-

Acordaron la Reinstalación del 100% de los Servicios Médicos Generales y de Especialidad

—–

Reactivación de Urgencias y Hospitalización Será Inmediata, y en 24 Horas Consultas Externas, Cirugías y Suministro de Medicamentos.

*TRABAJADORES JUBILADOS, PENSIONADOS Y EN ACTIVO, LOGRAN LA REAPERTURA TOTAL DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA Y EL RETIRO DE UNA DENUNCIA ANTE LA FGR.

Tapachula, Chiapas; 2 de Marzo de 2026.- Tras una semana de protestas, jubilados, pensionados y personal en activo de Petróleos Mexicanos (Pemex) levantaron el plantón que mantenían en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Puerto Chiapas, luego de alcanzar un acuerdo con la administración central para restablecer de manera inmediata y completa los servicios de salud.

El movimiento había advertido sobre el cierre total de la TAD; sin embargo, las negociaciones avanzaron tras la intervención de directivos enviados desde la Ciudad de México, entre ellos Christofer Valenzuela Ponce, subdirector de Capital Humano de Petróleos Mexicanos (recursos humanos).



1 de 3

El punto central del convenio fue la reinstalación del 100% de los servicios médicos generales y de especialidad en el Hospital Santa Fe. De acuerdo con lo pactado, la reapertura de urgencias y hospitalización sería inmediata, mientras que en un plazo máximo de 24 horas se restablecerían consultas externas, cirugías y el suministro de medicamentos.En el ámbito legal, la empresa también se comprometió a retirar la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un extrabajador e integrante del movimiento, con el objetivo de cerrar el conflicto sin represalias.Alejandro Gómez, pensionado y vocero del grupo, señaló que la suspensión de la protesta se da bajo un voto de confianza. “Más que representar un logro, es hacer valer el derecho que tenemos como trabajadores a una atención médica digna, pronta y de calidad”, expresó.El representante agradeció el respaldo recibido y advirtió que, en caso de incumplimiento del acuerdo en los plazos establecidos, retomarán las movilizaciones.Tras la liberación de los accesos, las instalaciones de la terminal operan con normalidad y el flujo de combustibles se ha regularizado.Los inconformes se retiraron del lugar a la espera de que el Gobierno Federal y la dirección de Pemex cumplan los compromisos asumidos en la mesa de diálogo. EL ORBE/Nelson Bautista