martes, marzo 3, 2026
spot_img
InicioAl InstanteActivan Protocolos de Protección Civil en Oficinas del SAT Tras Alerta Sísmica...
Al Instante

Activan Protocolos de Protección Civil en Oficinas del SAT Tras Alerta Sísmica Real

0
4

• Personal y contribuyentes fueron evacuados de manera preventiva luego de registrarse un sismo en Guatemala.

Tapachula, Chiapas 3 de Marzo del 2026.– Tras registrarse un sismo con epicentro en Guatemala, se activaron de inmediato los protocolos preventivos en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en la región, como parte de las medidas establecidas por Protección Civil a nivel nacional.

La Unidad Interna de Protección Civil del SAT actuó luego de una alerta emitida por el servicio sismológico de Guatemala, por lo que no se trató de un simulacro, sino de una notificación real ante un movimiento telúrico detectado en el país vecino.

De acuerdo con la información oficial por parte del personal de la dependencia, al emitirse la alerta sísmica se procedió a evacuar el inmueble de manera ordenada para salvaguardar la integridad tanto del personal como de los contribuyentes que se encontraban realizando trámites en ese momento.

Usuarios destacaron que el desalojo se realizó con calma y siguiendo las indicaciones del personal capacitado, priorizando a adultos mayores y personas con alguna condición de vulnerabilidad.

Autoridades señalaron que, además de responder oportunamente, la dependencia aprovechó el evento para poner a prueba sus sistemas internos de reacción y coordinación, reforzando así la cultura de prevención en una región como el Soconusco, donde la actividad sísmica es una realidad constante.

En la evacuación no hubo incidentes, solo la sorpresa de la población en la zona, ya que el movimiento telúrico no fue perceptible para la gran mayoría. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
La Presidenta Claudia Sheinbaum, develó y levantó el trofeo junto al exfutbolista y campeón brasileño
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La Presidenta Claudia Sheinbaum, develó y levantó el trofeo junto al exfutbolista y campeón brasileño

Al Instante staff - 0
La Presidenta Claudia Sheinbaum, develó y levantó el trofeo junto al exfutbolista y campeón brasileño, José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como “Bebeto”.
Leer más

De mal en peor la CFE.

Al Instante staff - 0
Reportan que estan cortando servicios aún cuando no llega el recibo al domicilio y en la aplicación de la misma CFE no aparece adeudo...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 03 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV