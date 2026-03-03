SANITIZAN INSTALACIONES DE LA EXPO FERIA TAPACHULA 2026.

• Brigadas de la Secretaría de Salud, realizaron acciones de fumigación y abatización previo al inicio de la feria más importante de la región.

Tapachula, Chiapas 03 de marzo 2026.- Brigadas de la Secretaría de Salud realizaron acciones de nebulización y abatización en las instalaciones de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, con el objetivo de garantizar un espacio limpio y entorno saludable para visitantes y expositores del 5 al 15 de marzo.

Al agradecer el apoyo de las autoridades sanitarias, el presidente del Patronato de la EFT 2026, Emilio Barrios Solano, mencionó que desde temprana hora, brigadas sanitarias recorrieron el recinto ferial desde el acceso principal del parque Ecológico hasta el acceso por Libramiento Sur.

Los pabellones Institucional, Cacao, Colibrí, Tacaná, Huacales, Internacional, estacionamientos, oficinas administrativas, área gastronómica, área libre, juegos mecánicos, palenque, foro masivo, área ganadera, taquillas, foro agroindustrial, sanitarios, fueron nebulizados para evitar la proliferación del zancudo transmisor del dengue, zika, chikungunya y paludismo, además de los contenedores de agua que abastecerán del vital líquido los once días de la feria más importante de la región.