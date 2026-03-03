Tapachula avanza firme en la construcción de La Paz

Operativo HUACALLI da Golpe contundente a la delincuencia en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 03 de marzo del 2026.- Tapachula no da un paso atrás en la defensa de la tranquilidad de sus familias. Como parte de la respuesta del Operativo Huacali, este 3 de marzo, en la 3ª Oriente entre Privada 17 Norte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva y la Policía Municipal, logró la detención en flagrancia de Jonathan “N”, de 28 años de edad, originario de Tapachula, por su presunta responsabilidad en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.



Durante el operativo fueron asegurados 600 envoltorios con sustancia granulada con características de cristal y 257 envoltorios con hierba verde con características de marihuana. Asimismo, se decomisó una escopeta hechiza calibre 9 milímetros, 26 cargadores para arma tipo fusil, 695 cartuchos útiles calibre 7.62 y 34 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, además de cinco chalecos balísticos, un uniforme táctico y una guerrera tipo militar.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento conforme a derecho.

Con acciones firmes y coordinadas, Tapachula fortalece la seguridad y reafirma su compromiso de seguir construyendo paz, orden y tranquilidad para la ciudadanía.