jueves, septiembre 4, 2025
spot_img
InicioPortadaClaudia Sheinbaum Recibe al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio Para...
Portada

Claudia Sheinbaum Recibe al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio Para Reunión de Seguridad

0
2

Refuerzan Cooperación Para Detener Tráfico de Fentanilo, Armas y Otras Drogas
——
Cárteles son una Amenaza Para EEUU y México: Marco Rubio

CDMX, 03 de septiembre de 2025. Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua.
El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas.

Los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.
Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales. Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides.
Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Boletín Oficial

Claudia Sheinbaum Recibe al Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio Para Reunión de Seguridad
Artículo anterior
Gabinete de Seguridad da Cifras de Aseguramiento de Armas y Drogas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Gran Máster Class de Zumba

Al Instante staff - 0
En el Club Campestre de Tapachula, bajo la coordinación de Valeria I, reina del Club, realizará este viernes 5 de septiembre la Máster Class...
Leer más

Choferes de la ruta Palmeras en Tapachula denuncian desalojo injustificado.

Al Instante staff - 0
Nos mueven como si fuéramos estorbos denuncian choferes del transporte público. Tapachula, Chiapas 3 de septiembre de 2025.- Choferes de la ruta urbana Palmeras...
Leer más

Eduardo Ramírez supervisa afectaciones en San Cristóbal y garantiza protección civil

Al Instante staff - 0
· El gobernador afirmó que la ayuda llegará a todas las colonias y familias afectadas por...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV