Cierran Oficinas de Protección al Medio Ambiente en Tapachula y las Trasladan a Tuxtla Gutiérrez

Los Afectados Serán Principalmente Productores de la Región, Quienes Tendrán que Trasladarse a Tuxtla Para Realizar Trámites. No se han Llevado el Mar Porque no Pueden.

——-

Hasta el Momento Ninguna Autoridad ha Informado las Razones Para el Cierre de las Oficinas Locales.

——-

Dichas Dependencias Atendían Aspectos Ambientales, Vida Silvestre, Información Forestal, así Como Laboratorios que Emiten Residuos Peligrosos

*PERSONAL DE LA SEMARNAT Y PROFEPA FUERON CONCENTRADOS EN LA CAPITAL CHIAPANECA POR DISPOCISIONES DEL GOBIERNO FEDERAL.

Tapachula, Chiapas 3 de Septiembre del 2025.- Mientras la región del Soconusco vive una verdadera crisis ambiental por contaminación de ríos, y la sobre explotación de recursos naturales como el agua. Las autoridades federales sin dar a conocer algún motivo, cerraron las oficinas de la SEMARNAT en Tapachula.



1 de 3

Para colmo de males, también se encuentran en proceso de cerrar las oficinas la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), ya que el poco personal que tenían en esta localidad fue concentrado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.Ambas dependencias, SEMARNAT y PROFEPA juegan un papel preponderante en cuanto al conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.Lo anterior se desprende de una denuncia hecha por parte del personal de estas dos dependencias federales, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias.Precisaron que en cuanto a la SEMARNAT, el pasado 4 de Agosto cerro sus oficinas en Tapachula, dejando en estado de indefensión a la población que requiere de realizar trámites en la dependencia federal. Y que su principal función es la protección al medio ambiente.Mientras que el personal de PROFEPA que se encontraba en las oficinas de esta misma localidad, fue concentrado a Tuxtla Gutiérrez, por lo que se presume que también serán cerradas. Esta dependencia vigila el cumplimiento de diferentes disposiciones jurídicas relacionadas con la conservación y protección al medio ambiente.La fuente consultada en relación a la desaparición de estas dos dependencias con presencia en la perla del Soconusco, asegura que las autoridades no han dado a conocer el motivo de este desmantelamiento institucional.El representante de SEMARNAT en Chiapas, Aquiles Espinoza García tampoco ha dado a conocer el motivo del cierre de las oficinas de esta dependencia en Tapachula.Esta situación afecta a la población en general, que acudía a solicitar información de aspectos ambientales, y de la vida silvestre, trámites en la zona federal, marítimo-terrestre, información forestal, así como esta dependencia atiende a los laboratorios que emiten residuos peligrosos, los cuales están registrados ante la SEMARNAT.Por lo que ahora, todos los interesados en realizar algún trámite en las dos dependencias en mención, tendrán que acudir a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.