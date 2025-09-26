viernes, septiembre 26, 2025
spot_img
InicioPortadaEduardo Ramírez Entrega Apoyos del Programa Reporte Móvil a Locatarias y Locatarios...
Portada

Eduardo Ramírez Entrega Apoyos del Programa Reporte Móvil a Locatarias y Locatarios de Tuxtla

0
4

Durante la entrega de apoyos del programa Reporte Móvil a locatarias y locatarios de mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que esta herramienta tecnológica permitirá mejorar la conectividad entre usuarios y fortalecer la seguridad. Afirmó que ahora que la paz ha sido recuperada, se impulsan acciones en favor del bienestar y el desarrollo.
En su mensaje, el mandatario dio a conocer que se trabajará en proyectos para dotar de internet a los mercados públicos, así como en una plataforma digital que permita ampliar la comercialización de los productos, lo que se traducirá en mayores ingresos económicos. También anunció que se pondrá en marcha un programa para respaldar a quienes venden en estos espacios, mediante créditos sin intereses.
Ramírez Aguilar agradeció a las y los locatarios por su contribución a la economía de Chiapas y los convocó a trabajar con unidad, fraternidad y respeto al prójimo. Asimismo, los exhortó a conformar comités de seguridad para que los centros de abasto sean espacios confiables para todas y todos.
“Tengan la certeza de que cualquiera que cometa un delito se topará con pared, porque ahora sí hay autoridad en Chiapas. Se acabaron los tiempos donde cada quien hacía lo que quería. Hoy vivimos con orden y en la legalidad. Todos vamos a vivir en paz y tranquilos”, expresó.
El secretario del Humanismo, Paco Chacón, explicó que como parte del programa Reporte Móvil, las y los locatarios recibirán un chip con recarga mensual de 13 gigas, lo que fortalecerá la comunicación y contribuirá a la seguridad al facilitar la denuncia de irregularidades y reportes en tiempo real. Señaló que esta acción forma parte del esfuerzo del gobierno de la Nueva ERA para mantener la paz y la tranquilidad en Chiapas.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó la relevancia de este proyecto con sentido social, que reafirma el compromiso del gobernador de mantener a la población comunicada. En el marco del Día Naranja, hizo un llamado a este sector a ser promotor de la no violencia en los hogares, especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, como parte de la construcción de un Chiapas en paz.
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, reconoció el respaldo que el Gobernador brinda a las y los locatarios mediante apoyos y la rehabilitación de mercados, al ser estos la esencia y la historia viva de la ciudad. Reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad, la iluminación y la reactivación económica para fomentar el consumo local.
En representación de las y los beneficiados, Guadalupe Pineda, presidenta de la Mesa Directiva del Mercado Juan Sabines, agradeció al gobierno de Eduardo Ramírez por atender las necesidades del sector y destacó las estrategias de seguridad y combate a la corrupción, que han permitido a locatarios y familias vivir con mayor tranquilidad.Boletín Oficial

Eduardo Ramírez Entrega Apoyos del Programa Reporte Móvil a Locatarias y Locatarios de Tuxtla
Artículo anterior
EL QUINTO PODER DE MEXICO
Artículo siguiente
Asiste ERA a Ceremonia de Investidura de Doctorado Honoris Causa a Tres Catedráticos de la UNACH
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Chiapas Hace Historia con 16 Medallas en la Paralimpiada Nacional Conade 2025

Al Instante staff - 0
Al cierre de las competencias de este jueves por la tarde en la disciplina de Paranatación, el seleccionado...
Leer más

«¡Deportivo Gatica Derrota a Estudiantes 3-2 en la Sub 14!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.- En partido reñido, Deportivo Gatica luego de ir perdiendo 2-0 en la primera parte, se recuperó en el complemento y termina ganando...
Leer más

Inauguración de Praga Hair and Beauty

Al Instante staff - 0
En un ambiente de elegancia y estilo, se llevó a cabo la inauguración de Praga Hair and Beauty, un nuevo espacio en Tapachula dirigido...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV