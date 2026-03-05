viernes, marzo 6, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez inaugura la Expo Feria Tapachula 2026
Al Instante

Eduardo Ramírez inaugura la Expo Feria Tapachula 2026

0
24

En un ambiente de paz, alegría y fraternidad, y acompañado por las familias, que le expresaron su cariño y afecto, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la Expo Feria Tapachula 2026. Durante el acto, invitó a la población a asistir y disfrutar de esta celebración familiar que enaltece las riquezas naturales, históricas y culturales de Chiapas, impulsa las actividades comerciales, productivas y turísticas en la región y fortalece los vínculos con Centroamérica, además de presentar espectáculos musicales de primer nivel.

Acompañado del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y del presidente del Patronato de la Expo Feria, Luis Emilio Barrios Solano, el mandatario presenció la coronación de la reina Maylen Alvarado. Más tarde, inauguró las Exposiciones Nacionales Ganaderas de razas indiano e indubrasil, recorrió las distintas áreas de entretenimiento y los pabellones con stands comerciales, gastronómicos y artesanales, y disfrutó del espectáculo de drones y juegos pirotécnicos que marcaron el inicio de esta tradicional feria.

Estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; los secretarios de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha; de Salud, Omar Gómez Cruz; de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; y la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza.

Asimismo, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García; la presidenta del DIF Municipal, Beba Pedrero de Melgar; el diputado local por el Distrito XIX Tapachula, Fredy Escobar Sánchez y la diputada local por el Distrito XVIII Tapachula, Elvira Catalina Aguiar Álvarez; el senador Luis Armando Melgar Bravo; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas; entre otros.

Eduardo Ramírez inaugura la Expo Feria Tapachula 2026
Artículo anterior
Yamil Melgar recibe a su homólogo de Retalhuleu, Guatemala
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Yamil Melgar recibe a su homólogo de Retalhuleu, Guatemala

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, recibió al alcalde de Retalhuleu, Guatemala, Pablo Villatoro y a su equipo de trabajo, en...
Leer más

Trasmitiendo en vivo desde la Expo Feria 2026

Al Instante staff - 0
Leer más

Chiapas avanza con firmeza en la construcción de una cultura anticorrupción

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la ceremonia de implementación de la Norma Internacional...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV