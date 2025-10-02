jueves, octubre 2, 2025
spot_img
InicioPortadaAyuntamiento de Tapachula Fortalece la Seguridad con el Sector Comercial
Portada

Ayuntamiento de Tapachula Fortalece la Seguridad con el Sector Comercial

0
6

Edil Sostiene Reunión con Administradores de Plazas Comerciales de la Ciudad
——–
Se Fortalecen los Canales de Comunicación Entre Gobierno y Sociedad

En seguimiento a las acciones coordinadas que fortalecen la estrategia integral en materia de seguridad pública y proximidad social, el alcalde Yamil Melgar junto al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, participó en una reunión de trabajo con administradores de las principales plazas comerciales de la ciudad.

Durante su intervención, el edil destacó que estas mesas de trabajo fortalecen la colaboración interinstitucional para garantizar la seguridad, la sana convivencia y el bienestar de la ciudadanía que acude diariamente a los centros comerciales, generando confianza en las familias para realizar sus actividades con tranquilidad.
“Queremos que la población local y quienes nos visitan se sientan seguros al acudir con sus familias a los espacios comerciales, por ello mantenemos un trabajo conjunto y coordinado con las autoridades de seguridad y los administradores de estos lugares”, expresó el presidente municipal.
Por otra parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, resaltó la importancia de estas reuniones, al subrayar que a través de ellas se fortalecen los canales de comunicación entre gobierno y sociedad, lo que permite dar mejores resultados en la prevención y atención de situaciones de riesgo.
Finalmente, Yamil Melgar refrendó su compromiso de mantener un ambiente de paz y seguridad, en seguimiento a las políticas públicas del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, que consolidan una ciudad más segura y con oportunidades para todas las familias.
En la reunión participó el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Arturo Pablo Liévano Flores; el jefe de Seguridad del Centro Comercial Alaïa Tapachula, Carlos Mauricio Maza Román; el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo; la representante de Plaza Galerías Tapachula, Marisol Sánchez Perucini; el director de la Guardia Estatal Fronteriza, Diego Echavarría Lara; la representante de Plaza Hortensias, María José Bodegas Fierros; el secretario de Economía de Tapachula, Jorge Vega Pérez; la representante de Plaza Cristal Tapachula, Itzel Ruiz Bustamante; la directora de Innovación, Pamela Rojo De Gyves; el representante de Plaza Las Torres, Kafeto y Plaza Estación, Jorge Vega Grajales; entre otros servidores públicos e invitados. Boletín Oficial

Ayuntamiento de Tapachula Fortalece la Seguridad con el Sector Comercial
Artículo anterior
Eduardo Ramírez se Reúne con Diputadas y Diputados de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado
Artículo siguiente
Entrega ERA Becas Para la Alfabetización y Kits Visuales en San Cristóbal
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 02 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Invitan a 7ª Carrera de la Mujer 5K con Causa en Tapachula

Al Instante staff - 0
*El 19 de Octubre en Los Cerritos. Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre de 2025.- La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Tapachula, invita a...
Leer más

Carlitos Celebra en Grande

Al Instante staff - 0
Con una fiesta inspirada en Paw Patrol, el pequeño Carlitos Brodelin celebró sus 2 añitos rodeado del cariño de su familia. Sus padres, Malú...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV