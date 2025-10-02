Nueva Caravana de Migrantes Parte de Tapachula; Pernoctan en Huehuetán por la Lluvia y el Cansancio

La Caravana Está Conformada por más de mil Migrantes de Diversas Nacionalidades

Varios Extranjeros Usan Bicicletas, Triciclos y Motocicletas Para Llevar a sus Hijos Menores

Afirman que la Falta de Atención del INM y COMAR los Impulsó a Buscar Ayuda en la CDMX

*EL CONTINGENTE CONTINUARÁ ESTE JUEVES SU RECORRIDO POR LA COSTA DE CHIAPAS, PARA INTENTAR LLEGAR AL MUNICIPIO DE HUIXTLA Y PODER DESCANSAR.

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre del 2025.- Cientos de migrantes de diversas nacionalidades que salieron este miércoles por la madrugada de Tapachula, llegaron este mismo día al parque 5 de Mayo en el municipio de Huehuetán, en donde descansan para reponerse y reanudar su caminata este jueves por la mañana.

Según los organizadores este mismo jueves, esperan llegar al municipio de Huixtla, en donde pretenden descansar y posteriormente continuar su recorrido por la carretera Costera.



Los extranjeros se quejan de falta de atención para obtener respuesta a las solicitudes de visas humanitarias, refugio o asilo por parte de las autoridades migratorias y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, (COMAR) en Tapachula. Así como denuncian que presuntos funcionarios les cobran todos los trámites migratorios, por lo que decidieron salir de esta ciudad fronteriza caminando.Este contingente está conformado por ciudadanos de Cuba y Venezuela, entre otras nacionalidades, y el objetivo es llegar a la Ciudad de México.Como ya lo tenían previsto, la caravana salió del parque Bicentenario a las 4:10 horas de la mañana en Tapachula.Utilizan bicicletas, triciclos y motocicletas para avanzar y llevar a sus menores hijos.La ruta que seguirán por la Costa de Chiapas es la misma que han utilizado otras caravanas, recorriendo los municipios de Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, y salir de territorio chiapaneco.Son resguardados por personal de la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional, sector camino, Beta Sur, Instituto Nacional de Migración y los servicios de emergencia de Protección Civil. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.Brindan Asistencia a Integrantes de la CaravanaEl miércoles en el transcurso de la tarde arribó la caravana de migrantes, un grupo formado por aproximadamente quinientas personas de diferentes nacionalidades, quienes pernoctaron en el parque central Cinco de Mayo, en Huehuetán Estación.La caravana de migrantes se hizo acompañar por elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, Instituto Nacional de Migración Grupo Beta.Este jueves saldrá el grupo de extranjeros hacia el municipio de Huixtla y se quedarán en el domo del Barrio Guadalupe. EL ORBE/José Ángel López