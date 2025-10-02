jueves, octubre 2, 2025
spot_img
InicioPortadaNueva Caravana de Migrantes Parte de Tapachula; Pernoctan en Huehuetán por...
Portada

Nueva Caravana de Migrantes Parte de Tapachula; Pernoctan en Huehuetán por la Lluvia y el Cansancio

0
6

La Caravana Está Conformada por más de mil Migrantes de Diversas Nacionalidades
——–
Varios Extranjeros Usan Bicicletas, Triciclos y Motocicletas Para Llevar a sus Hijos Menores
——–
Afirman que la Falta de Atención del INM y COMAR los Impulsó a Buscar Ayuda en la CDMX

*EL CONTINGENTE CONTINUARÁ ESTE JUEVES SU RECORRIDO POR LA COSTA DE CHIAPAS, PARA INTENTAR LLEGAR AL MUNICIPIO DE HUIXTLA Y PODER DESCANSAR.

Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre del 2025.- Cientos de migrantes de diversas nacionalidades que salieron este miércoles por la madrugada de Tapachula, llegaron este mismo día al parque 5 de Mayo en el municipio de Huehuetán, en donde descansan para reponerse y reanudar su caminata este jueves por la mañana.
Según los organizadores este mismo jueves, esperan llegar al municipio de Huixtla, en donde pretenden descansar y posteriormente continuar su recorrido por la carretera Costera.

Los extranjeros se quejan de falta de atención para obtener respuesta a las solicitudes de visas humanitarias, refugio o asilo por parte de las autoridades migratorias y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, (COMAR) en Tapachula. Así como denuncian que presuntos funcionarios les cobran todos los trámites migratorios, por lo que decidieron salir de esta ciudad fronteriza caminando.
Este contingente está conformado por ciudadanos de Cuba y Venezuela, entre otras nacionalidades, y el objetivo es llegar a la Ciudad de México.
Como ya lo tenían previsto, la caravana salió del parque Bicentenario a las 4:10 horas de la mañana en Tapachula.
Utilizan bicicletas, triciclos y motocicletas para avanzar y llevar a sus menores hijos.
La ruta que seguirán por la Costa de Chiapas es la misma que han utilizado otras caravanas, recorriendo los municipios de Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, y salir de territorio chiapaneco.
Son resguardados por personal de la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional, sector camino, Beta Sur, Instituto Nacional de Migración y los servicios de emergencia de Protección Civil. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.
Brindan Asistencia a Integrantes de la Caravana
El miércoles en el transcurso de la tarde arribó la caravana de migrantes, un grupo formado por aproximadamente quinientas personas de diferentes nacionalidades, quienes pernoctaron en el parque central Cinco de Mayo, en Huehuetán Estación.
La caravana de migrantes se hizo acompañar por elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, Instituto Nacional de Migración Grupo Beta.
Este jueves saldrá el grupo de extranjeros hacia el municipio de Huixtla y se quedarán en el domo del Barrio Guadalupe. EL ORBE/José Ángel López

Nueva Caravana de Migrantes Parte de Tapachula; Pernoctan en Huehuetán por la Lluvia y el Cansancio
Artículo anterior
Entrega ERA Becas Para la Alfabetización y Kits Visuales en San Cristóbal
Artículo siguiente
¿Cómo Descargar tu Acta de Nacimiento Gratis en Línea?
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 02 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Invitan a 7ª Carrera de la Mujer 5K con Causa en Tapachula

Al Instante staff - 0
*El 19 de Octubre en Los Cerritos. Tapachula, Chiapas; 1 de Octubre de 2025.- La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Tapachula, invita a...
Leer más

Carlitos Celebra en Grande

Al Instante staff - 0
Con una fiesta inspirada en Paw Patrol, el pequeño Carlitos Brodelin celebró sus 2 añitos rodeado del cariño de su familia. Sus padres, Malú...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV