Urge que se Reactive el Centro Estatal de Cancerología en Tapachula: Organizaciones

Afectados Exigen a Autoridades de Salud Abastecimiento de Medicamentos Para Combatir la Enfermedad

Organizaciones Lamentan que Chiapas Ocupa los Primeros Lugares en Cáncer Infantil y de Mama

El Edificio Luce Abandonado y con un Deterioro Importante en sus Instalaciones

*SE INCREMENTAN LOS CASOS DE PACIENTES CON CÁNCER EN LA REGIÓN, Y NO HAY DÓNDE ATENDERLOS NI MEDICAMENTOS PARA QUE LLEVEN SUS TRATAMIENTOS.

Tapachula, Chiapas; 7 de Octubre del 2025.- “Hoy sabemos y nos da tristeza que nuestro Estado de Chiapas sea primer lugar en cáncer de niños, y después de ahí sigue el cáncer de la mujer. Hay diferentes tipos de cáncer que han avanzado, como es el de la mama, como es el del cuello uterino y en los hombres lo que es la próstata”, manifestó en entrevista Isabel Méndez Hernández, dirigente de la Organización Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional.



Destacó que dicha enfermedad está avanzando entre nuestra población, sobre todo porque ahora hay tumores cancerígenos en diferentes partes del cuerpo.La preocupación, externó, crece, ya que en Tapachula y municipios aledaños no hay medicamentos apropiados para atender la enfermedad, y si hay, son muy escasos.“Hoy, nuevamente le recordamos al gobierno estatal la reactivación del Centro de Cancerología, que por la famosa bomba de cobalto no lo han reactivado. Pero es un edificio que esta tirado, y realmente sí hace falta”, subrayó.La dirigente social advirtió que no es con el afán de fastidiar a los funcionarios o criticarlos. Están hablando como mujeres de Chiapas, que piden que se reactive el Centro Estatal de Cancerología.Apuntó que muchas mujeres no tienen el recurso económico para viajar a otras entidades del país, a donde las mandan a recibir tratamiento.De igual forma solicitó a las autoridades de Salud que se dé el abastecimiento de medicamentos para tratar dicha enfermedad.También lamentó que exfuncionarios de salud hayan sido premiados con cargos públicos, haciendo referencia al hoy senador de Morena, Pepe Cruz, quien dejó en Chiapas un sistema de salud colapsado, sin que autoridad alguna de justicia lo haya investigado o sancionado. EL ORBE/ Mesa de Redacción