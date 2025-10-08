miércoles, octubre 8, 2025
Migrantes Salieron de Mapastepec este Miércoles; Esperan Llegar este Mismo Día a Pijijiapan
Al Instante

Migrantes Salieron de Mapastepec este Miércoles; Esperan Llegar este Mismo Día a Pijijiapan

Mapastepec, Chiapas 8 de Octubre del 2025.- Un promedio de 400 Migrantes de diversas nacionalidades que recorren la región de la costa de Chiapas , salieron por la madrugada de este miércoles de Mapastepec, y esperan llegar en las próximas horas al municipio de Pijijiapan.

Disminuidos y cansados, los extranjeros en su caminata van lentos, ya que muchos viajan enfermos, con lesiones en los pies y con cansancio crónico.

Por la mañana de este miércoles, el contingente reporto a cuatro mujeres que presentaron desmayos, por lo que fueron atendidas por personal de urgencia y trasladadas al centro médico del municipio de Pijijiapan para su atención médica.

El grupo de migrantes sigue solicitando atención al estado mexicano, mediante una regularización migratoria en nuestro país, y poder solicitar empleos en los estados de la CDMX, Monterrey, Guadalajara y en Tijuana.

En estos momentos el grueso de la caravana descansa en la cancha de la comunidad de Galeana en espera de los rezagados.

Se espera que este mimo día lleguen al municipio de Pijijiapan y con el objetivo es llegar en los próximos días a la ciudad de México. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Urge que se Reactive el Centro Estatal de Cancerología en Tapachula: Organizaciones
Eduardo Ramírez encabeza coordinación de medidas de prevención y atención por lluvias intensas en Chiapas
COAPATAP mejora red sanitaria en la 11ª avenida Sur de Tapachula

En seguimiento a las indicaciones del alcalde Yamil Melgar Bravo, de fortalecer y mejorar los servicios públicos que se brindan a la población, el...
Eduardo Ramírez encabeza coordinación de medidas de prevención y atención por lluvias intensas en Chiapas

- Se realizó la quinta sesión del Comité Estatal de Emergencias del Sistema Estatal de Protección Civil - 20 municipios presentan afectaciones y más de...
Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 08 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
